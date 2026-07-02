Markus Ilver nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii

Legia Warszawa z dumą ogłasza podpisanie dwuletniego kontraktu z estońskim skrzydłowym, Markusem Ilverem. Ten 22-letni zawodnik, mierzący 205 cm wzrostu, wnosi do stołecznej drużyny nie tylko imponujące warunki fizyczne, ale także bogate doświadczenie zdobyte na różnych szczeblach koszykarskiej kariery.

Koszykarska Legia Warszawa z nowym zawodnikiem. To doświadczony reprezentant Estonii

Markus Ilver jest już dobrze znany w swojej ojczyźnie, gdzie z powodzeniem reprezentował Estonię w młodzieżowych kadrach narodowych – kolejno U16, U18 oraz U20, będąc kluczową postacią w tych zespołach. Jego talent został szybko dostrzeżony, co zaowocowało debiutem w pierwszej reprezentacji Estonii. Miał on miejsce podczas kwalifikacji do najbliższych Mistrzostw Świata, co świadczy o jego rosnącej pozycji w europejskiej koszykówce.

Zanim jednak rozpoczął profesjonalną karierę na Starym Kontynencie, Markus Ilver spędził cztery lata w Stanach Zjednoczonych, gdzie występował w prestiżowej lidze NCAA, reprezentując barwy Wisconsin Badgers. Okres ten był dla niego cenną szkołą koszykówki, pozwalającą rozwinąć umiejętności techniczne i taktyczne, a także przyzwyczaić się do intensywności gry na wysokim poziomie, co z pewnością przełoży się na jego występy w polskiej lidze.

Markus Ilver wzmacnia szeregi Legii

Po zakończeniu edukacji i kariery uniwersyteckiej w NCAA, Markus Ilver powrócił do Europy, aby rozpocząć swoją profesjonalną przygodę z koszykówką. Sezon 2025/26 okazał się dla niego niezwykle udany i obfitujący w sukcesy. Estoński skrzydłowy zadebiutował na europejskich parkietach, reprezentując barwy klubu Tartu Ülikool. Z tym zespołem Ilver od razu pokazał swoje umiejętności, przyczyniając się do zdobycia mistrzostwa Estonii. W emocjonującym finale jego drużyna pokonała Kalev/Cramo wynikiem 3:2, co było potwierdzeniem dominacji w krajowych rozgrywkach. Dodatkowo, Markus Ilver wraz z Tartu Ülikool wywalczył wicemistrzostwo ligi estońsko-łotewskiej, ulegając w finale drużynie Valmiera, a także zdobył Puchar Estonii, kompletując imponujący zestaw trofeów w swoim debiutanckim sezonie.

Jego indywidualne statystyki z tego okresu również robią wrażenie: w 23 rozegranych meczach notował średnio 11.9 punktu oraz 5.8 zbiórki na mecz, spędzając na parkiecie niespełna 21 minut. Co więcej, wykazywał się wysoką skutecznością rzutową, trafiając 40.7% rzutów za trzy punkty, 51.1% za dwa punkty oraz 70.7% rzutów wolnych. Te wyniki świadczą o jego wszechstronności i zdolności do bycia kluczowym graczem w ofensywie, co jest niezwykle cenne w nowoczesnej koszykówce.

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