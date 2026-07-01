Potężna burza storpedowała hit mundialu. Awans Meksyku rodził się w strugach deszczu

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych mecz 1/16 finału mistrzostw świata między Meksykiem a Ekwadorem rozpoczął się z godzinnym poślizgiem.

Gwałtowna nawałnica wymusiła na organizatorach zmianę pierwotnego planu rozegrania spotkania w stolicy Meksyku.

Przymusowa przerwa nie wybiła z rytmu meksykańskich piłkarzy, którzy ostatecznie triumfowali 2:0 i zameldowali się w kolejnej fazie MŚ.

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Komplikacje z aurą rozpoczęły się na kilkadziesiąt minut przed planowanym startem o 3:00 naszego czasu. Nad stadionem Azteca rozpętała się prawdziwa ulewa, ale sympatycy futbolu twardo czekali na trybunach w płaszczach przeciwdeszczowych na pierwszy gwizdek. Rywalizację w stolicy kraju współgospodarzy ostatecznie wznowiono z godzinnym poślizgiem.

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To pierwsza taka sytuacja, gdy odroczono sam początek spotkania, choć kapryśna pogoda już wcześniej krzyżowała szyki organizatorom. Wcześniej, 22 czerwca, starcie Francji z Irakiem w Filadelfii wstrzymano przed drugą połową na bite dwie godziny z uwagi na zbliżające się wyładowania atmosferyczne, a widzowie zmuszeni byli szukać schronienia pod dachem.

Gdy piłka poszła w ruch, Meksykanie z impetem ruszyli na bramkę rywali, by przełamać trwającą aż 40 lat klątwę braku triumfu w fazie pucharowej MŚ (od turnieju u siebie w 1986 r.). Zepchnięci do obrony Ekwadorczycy szybko skapitulowali. Już w 22. minucie znakomity na tych mistrzostwach Julian Quinones przejął piłkę na środku placu gry, przeprowadził imponujący rajd i uderzył nie do obrony. Pochodzący z Kolumbii król strzelców ligi saudyjskiej dopisał do swojego konta trzecie trafienie na tej imprezie.

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Niespełna dziesięć minut później gospodarze podwyższyli prowadzenie. Błąd obrony Ekwadoru bezwzględnie wykorzystał Raul Jimenez, który zagrał do Quinonesa, a ten natychmiast odegrał z powrotem. Były snajper m.in. Fulham i Benfiki precyzyjnie umieścił futbolówkę w samym okienku ekwadorskiej bramki. Ekwador kończył starcie w osłabieniu, nie mogąc powstrzymać nerwów, a rezultat 2:0 utrzymał się do końcowego gwizdka. Meksyk w 1/8 finału zmierzy się z triumfatorem pojedynku pomiędzy Demokratyczną Republiką Konga a Anglią.

Meksyk wyeliminował Ekwador i zagra w 1/8 finału mistrzostw świata! 🔥 pic.twitter.com/GtQyJQZ6WV— TVP SPORT (@sport_tvppl) July 1, 2026