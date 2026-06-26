Legia Warszawa ponownie zagra w koszykarskiej Lidze Mistrzów

To ważny sukces Legii Warszawa i kolejny mocny akcent polskiej koszykówki klubowej na arenie międzynarodowej. Udział w rozgrywkach jest bezpośrednią konsekwencją znakomitego sezonu 2025/2026 Zielonych Kanonierów, zakończonego zdobyciem Mistrzostwa Polski.

Legia Warszawa w Lidze Mistrzów FIBA

Od inauguracji Basketball Champions League w sezonie 2016/17 polskie kluby regularnie pojawiały się w tych rozgrywkach, ale awans do fazy głównej nadal pozostaje znaczącym osiągnięciem sportowym i organizacyjnym. Legia dołącza tym samym do wąskiego grona polskich drużyn, które potrafiły zbudować więcej niż jednorazową historię występów w Lidze Mistrzów.

"To bardzo ważny moment dla Legii Warszawa, naszych kibiców i całej polskiej koszykówki. Drugi z rzędu udział w Lidze Mistrzów pokazuje, że jako klub konsekwentnie stawiamy sobie coraz wyższe cele. Udział Legii w tych prestiżowych rozgrywkach jest dla nas powodem do ogromnej dumy. Jako mistrz Polski, z najwyższym zaszczytem będziemy reprezentować Warszawę i polską koszykówkę na europejskich parkietach" – mówi Jarosław Jankowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Legii Warszawa.

Kiedy losowanie grup?

Gra w Lidze Mistrzów będzie również istotnym impulsem dla dalszego rozwoju Legii – zarówno sportowego, jak i organizacyjnego oraz biznesowego. Występy w europejskich pucharach wzmacniają międzynarodową rozpoznawalność klubu, budują jego pozycję w relacjach z partnerami, a także pozwalają jeszcze mocniej rozwijać środowisko, w którym zawodnicy i sztab szkoleniowy mogą rywalizować na coraz wyższym poziomie.

Losowanie grup Ligi Mistrzów na sezon 2026/27 odbędzie się 8 lipca o godzinie 11:30. Wtedy Legia Warszawa pozna rywali, z którymi powalczy o awans do kolejnej fazy rozgrywek.