Dramatyczny występ polskich skoczków w Vikersund. Piotr Żyła zaliczył wielką wpadkę

Kompromitacja Piotra Żyły na norweskim mamucie

Po niezwykle udanych dla Biało-czerwonych Igrzyskach Olimpijskich 2026, kibice mieli nadzieję na kolejne sukcesy. Niestety, zawody Pucharu Świata po raz kolejny brutalnie sprowadziły nas na ziemię. Do rywalizacji na mamuciej skoczni w norweskim Vikersund zakwalifikowało się czterech Polaków: Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Maciej Kot i Paweł Wąsek. Przez kwalifikacje nie przebrnął Kamil Stoch oraz... zdobywca trzech medali olimpijskich, Kacper Tomasiak. W przypadku 19-latka można to jednak tłumaczyć faktem, że był to jego pierwszy start na obiekcie mamucim. Prawdziwą kompromitację w sobotniej serii próbnej przeżył Piotr Żyła, lądując na zaledwie... 125,5 metrze. W samym konkursie poprawił się, uzyskując 196 metrów, jednak ten wynik zamknął mu drogę do finału. Spośród naszych reprezentantów awans wywalczył wyłącznie Aleksander Zniszczoł, który po skoku na odległość 206 metrów uplasował się na 26. pozycji.

Żyła ofiarą sędziowskich decyzji? Dominacja Prevca i dramat Polaków

Stephan Embacher triumfuje w Vikersund, słaby wynik Aleksandra Zniszczoła

Warunki wietrzne odgrywały znaczącą rolę podczas konkursu w Vikersund, jednak nie mogą one stanowić pełnego usprawiedliwienia dla fatalnej postawy polskich zawodników. Aleksander Zniszczoł ostatecznie zanotował spadek i zakończył zawody na 27. lokacie. Zwycięstwo odniósł reprezentant Austrii, Stephan Embacher. Na drugim stopniu podium stanął Japończyk Tomofumi Naito, a na trzecim reprezentant gospodarzy, Johann Andre Forfang. Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pozostaje Słoweniec Domen Prevc, który wyprzedza Japończyka Ryoyu Kobayashiego oraz Austriaka Daniela Tschofeniga. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków, Kacper Tomasiak, zajmuje obecnie osiemnaste miejsce.

Czołowa dziesiątka klasyfikacji Pucharu Świata po zawodach w Vikersund

Oto jak prezentuje się pierwsza dziesiątka klasyfikacji generalnej:

1. Domen Prevc (Słowenia) - 1968 pkt.

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 1173 pkt.

3. Daniel Tschofenig (Austria) - 1049 pkt.

4. Ren Nikaido (Japonia) - 1015 pkt.

5. Philipp Raimund (Niemcy) - 961 pkt.

6. Stephan Embacher (Austria) - 958 pkt.

7. Anze Lanisek (Słowenia) - 953 pkt.

8. Jan Hoerl (Austria) - 772 pkt.

9. Felix Hoffmann (Niemcy) - 662 pkt.

10. Stefan Kraft (Austria) - 573 pkt.

