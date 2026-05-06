Dakar Legend w Warszawie. Spotkaj się z zawodnikami i poczuj emocje rajdu Dakar

Wydarzenie "Dakar Legend & Future" to kompleksowa podróż przez historię i przyszłość najtrudniejszego rajdu świata. Organizatorzy zapraszają w dniach 16-19 czerwca. Miejscem tej wyjątkowej inicjatywy jest Studio Jaskółka przy ul. Wareckiej w Warszawie.

Doświadczenie Rajdu Dakar w Warszawie. Wystawa zdjęć Marcina Kina

Odwiedzający będą mieli okazję podziwiać zapierające dech w piersiach fotografie Marcina Kina, które uchwyciły esencję Dakaru – piękno pustyni, heroizm zawodników i technologiczną perfekcję maszyn. Kin, polski fotograf z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Red Bullem, towarzyszył ekspedycjom himalajskim Andrzeja Bargiela, dokumentował projekty snów lampartów w Pamirze, a także relacjonował jedenaście edycji Rajdu Dakar zarówno w Ameryce Południowej, jak i Arabii Saudyjskiej. Jego prace, powstające na styku sportu, natury i opowiadania historii, to prawdziwe dzieła sztuki. Kin przemierzał pustynię u boku Adama Małysza, latał z Feliksem Baumgartnerem, zjeżdżał na nartach z wysokości 6000 metrów z Bargielem, a nawet dotarł na 7000 metrów zabytkowym śmigłowcem Mi-8. Wśród jego klientów znajdują się takie marki jak Red Bull, Rolls-Royce, BMW, Lamborghini, Toyota, Ford, Land Rover Defender oraz Orlen. Kiedy nie pracuje, szuka inspiracji i regeneruje siły w Tatrach, dzieląc się spokojem i mocą natury ze swoją rodziną.

Dakar Legend. Spotkaj się z zawodnikami

Oprócz wystawy, na uczestników czekają spotkania z polskimi zawodnikami Rajdu Dakar, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z trasy. Będzie to również szansa, aby poznać najnowsze technologie motoryzacyjne wykorzystywane w rajdach oraz dowiedzieć się, jak działa nawigacja rajdowa, kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. Organizatorzy zapraszają także do zapoznania się z możliwościami rozpoczęcia własnej przygody z rajdami Cross Country w Polsce, zarówno indywidualnie, jak i z przyjaciółmi czy rodziną, wykorzystując własny pojazd.

10

Pierwsze kroki do Dakaru: program treningowy i rozwój społeczności

"DAKAR – LEGEND & FUTURE" to nie tylko celebracja przeszłości i teraźniejszości Rajdu Dakar, ale także inwestycja w jego przyszłość. 16 czerwca 2026 roku odbędzie się inauguracja programu treningowego dla użytkowników motocykli ADV, pojazdów SSV oraz aut 4x4, który ma na celu rozwój społeczności rajdowej w Polsce. Projekt Rally Training Center (RTC), założony przez zawodników Duust Rally Team, od ponad sześciu lat zapewnia kompleksowe szkolenia w zakresie technik jazdy i nawigacji dla motocyklistów i kierowców samochodowych. Do tej pory większość szkoleń odbywała się na pustyniach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Maroka, gdzie przeszkolono ponad 200 zawodników, od czołowych dziesięciu w klasyfikacji generalnej po debiutantów przygotowujących się do pierwszego startu. Nowy program szkoleniowy, który zostanie ogłoszony podczas wydarzenia, jest skierowany do amatorów, którzy chcą poznać dyscyplinę rajdów Cross Country, nauczyć się nawigacji i zrobić pierwszy krok w stronę Dakaru, wykorzystując własny pojazd w Polsce. To pierwszy na świecie kompleksowy cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych z nawigacji rajdowej, który ma za zadanie przygotować przyszłych zawodników do startu w Mistrzostwach Polski Baja (PZM) – pierwszym kroku na drodze do pustynnych rajdów Cross Country. Cykl rajdów Baja (PZM) jest otwarty dla użytkowników motocykli ADV, którzy mogą startować bez licencji, co czyni go idealnym miejscem do rozpoczęcia rajdowej przygody. Promowanie tych Mistrzostw jako "pierwszego kroku do Dakaru" ma na celu zbudowanie silnego zaplecza dla rajdów MP Baja, W2RC i samego Dakaru. W ramach wydarzenia odbędzie się również spotkanie z polskimi zawodnikami Rajdu Dakar dwóch pokoleń, pionierami rajdowymi oraz obecnymi mistrzami rajdów Cross Country. Prowadzone przez Grzegorza Gaca z Eurosportu, spotkanie będzie okazją do podsumowania Rajdu Dakar 2026, prezentacji trasy Rajdu Dakar 2027 oraz omówienia planów na sezon 2026/2027 przez motocyklistę Konrada Dąbrowskiego, zdobywcę pięciu Pucharów Świata w rajdach. Panel dyskusyjny "Jak zmienił się Dakar w ciągu 25 lat" pozwoli na głębsze zrozumienie ewolucji tego legendarnego rajdu.