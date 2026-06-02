Polska tenisistka wróciła na kort 14 miesięcy po udarze! Ale historia Alicji Rosolskiej

Kamil Heppen
2026-06-02 9:38

Wielkanoc 2025 roku przyniosła dramatyczne wydarzenia w życiu Alicji Rosolskiej. Niecałe 14 miesięcy po doznaniu udaru, niespełna 41-letnia zawodniczka, znana z finału US Open w mikście i półfinału Wimbledonu w deblu, ponownie pojawiła się na profesjonalnym korcie, udowadniając swoją niezwykłą determinację!

Wielkanocny dramat i powrót Alicji Rosolskiej na korty

O swoich dramatycznych przejściach zdrowotnych Alicja Rosolska mówiła otwarcie w lipcu minionego roku w wywiadzie dla portalu Sport.pl. W rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem wyznała, że w okresie świąt wielkanocnych doznała udaru niedokrwiennego, który skutkował paraliżem całej lewej strony ciała, co całkowicie uniemożliwiało jej grę w tenisa, a nawet poprawne podrzucenie piłki. Jeszcze 16 kwietnia, zaledwie kilka dni przed tym tragicznym zdarzeniem, rywalizowała na kortach w Rouen. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych musiała zrezygnować z udziału w swoim ulubionym Wimbledonie, gdzie przed laty, bo w 2018 roku, dotarła do półfinału w parze z Abigail Spears.

Kluczowym momentem w walce o powrót do pełni sił był zabieg zamknięcia zastawki w sercu, który pozwolił zawodniczce na szybką rehabilitację. Głównym celem, który dodawał jej sił, był ponowny występ na profesjonalnych arenach. To marzenie spełniło się po blisko 14 miesiącach, w poniedziałek 1 czerwca. Tego dnia Alicja Rosolska, tworząc duet z Nao Hibino, zagrała w turnieju WTA 125 w Birmingham, inaugurując tym samym tegoroczny sezon na kortach trawiastych.

W swoim pierwszym spotkaniu po długiej przerwie polsko-japońska para zmierzyła się z Greet Minnen i Hanne Vandewinkel z Belgii. Choć ostatecznie przegrała 2:6, 4:6, odpadając w pierwszej rundzie, sam fakt powrotu na kort był ogromnym zwycięstwem. Tenisistka zdołała wrócić do rywalizacji akurat przed startem uwielbianego przez nią Wimbledonu. Londyński turniej wielkoszlemowy rozpocznie się 29 czerwca, a można się spodziewać, że Polka dołoży wszelkich starań, by móc w nim ponownie wystąpić.

W trakcie swojej bogatej kariery zawodniczka z Warszawy, która w grudniu będzie świętować 41. urodziny, zanotowała wiele wspaniałych występów. Jej największym osiągnięciem pozostaje finał gry mieszanej na nowojorskim US Open w 2018 roku, w którym zagrała z Nikolą Mekticiem. Na swoim koncie ma 9 triumfów w deblowych turniejach cyklu WTA, a jej kariera była wcześniej dwukrotnie przerywana z powodu urlopów macierzyńskich.

