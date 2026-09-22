Zbigniew Wodecki śpiewał Peję, a Ewa Bem – Fisza. Albo Inaczej wraca po trzech latach

Kiedy Zbigniew Wodecki zaśpiewał „Jest jedną rzecz” Pei, tekst znany z jednego z najważniejszych polskich utworów hip-hopowych nagle trafił do zupełnie innego świata. Zamiast charakterystycznego bitu pojawiła się swingowa aranżacja, żywe instrumenty i głos artysty kojarzonego z elegancją krajowej estrady. Na podobnej zasadzie Ewa Bem zmierzyła się z „Minutami” Fisza, a Andrzej Dąbrowski wykonał „Re-fleksje” Pezeta. Projekt Albo Inaczej nie traktował rapowych tekstów jak ciekawostki. Pokazywał, że po odłączeniu ich od oryginalnej muzyki nadal mogą działać jak samodzielne, mocne opowieści. Teraz Albo Inaczej rozpoczyna kolejny rozdział. Pierwszym utworem wydanym po trzyletniej przerwie jest nowa interpretacja „po co mi to???” Hubert.a w wykonaniu Dominiki Płonki.

Zbigniew Wodecki zaśpiewał jeden z największych przebojów Pei

Pierwszy album „Albo Inaczej” ukazał się w 2015 roku. Pomysł był prosty, ale ryzykowny: teksty klasyków polskiego hip-hopu miały wykonać legendy jazzu i rodzimej muzyki rozrywkowej. W projekcie wzięli udział między innymi Zbigniew Wodecki, Ewa Bem, Krystyna Prońko, Andrzej Dąbrowski i Felicjan Andrzejczak. Znane rapowe wersy otrzymały całkowicie nowe kompozycje oraz aranżacje przygotowane z udziałem żywych instrumentów.

Jednym z najgłośniejszych nagrań stało się „Jest jedna rzecz” Pei w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego. Artysta nie próbował naśladować rapera. Zamienił utwór w swingową piosenkę, zachowując jego tekst, ale nadając mu własny charakter. Z kolei Ewa Bem wykonała „Minuty” z repertuaru Fisza, a Krystyna Prońko zmierzyła się z „Osiedlowymi akcjami” Slums Attack. Spotkanie dwóch muzycznych pokoleń okazało się czymś więcej niż jednorazowym eksperymentem.

Młodsi artyści przejęli piosenki polskich raperów

Druga część projektu ukazała się w 2018 roku. Tym razem do udziału zaproszono wykonawców młodszego pokolenia, reprezentujących pop, alternatywę, elektronikę oraz współczesny soul. Mrozu nagrał nową wersję „Gdyby miało nie być jutra” Pezeta, Daria Zawiałow wykonała „Nic” W.E.N.Y., a Ralph Kaminski sięgnął po „Chodź ze mną” Eldo. W projekcie pojawili się również Krzysztof Zalewski, Natalia Nykiel, Igo, Justyna Święs, Piotr Zioła, Rosalie. i Monika Borzym. Jednym z finałowych punktów albumu były „Chwile ulotne” Paktofoniki wykonane przez grupę zaproszonych artystów. Płyta została nominowana do Fryderyka w kategorii album roku – muzyka poetycka.

Kaśka Sochacka zdobyła Fryderyka za piosenkę Łony

Albo Inaczej powróciło jeszcze w 2022 roku. Kaśka Sochacka i producent Olek Świerkot przygotowali wówczas własną interpretację „Ostatniej prostej” Łony i Webbera. W nagraniu hip-hopowy utwór zmienił się w przejmującą, oszczędnie zaaranżowaną piosenkę. Nowa wersja została doceniona także przez branżę muzyczną – w 2023 roku otrzymała Fryderyka w kategorii najlepsze nowe wykonanie. Po tej premierze w projekcie zapadła jednak cisza. Trwała trzy lata.

Dominika Płonka otwiera nowy rozdział Albo Inaczej

Pierwszą bohaterką nowej odsłony została Dominika Płonka. Artystka wybrała utwór „po co mi to???” z repertuaru Hubert.a, pochodzący z albumu „kolorowe domy”. Nowa interpretacja po raz pierwszy zabrzmiała publicznie 12 września 2026 roku podczas koncertu Hubert.a na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Dominika Płonka pojawiła się wtedy na scenie jako jego gościni. Sześć dni później nagranie trafiło do serwisów streamingowych.

Wybór utworu nie był przypadkowy. Płonka już wcześniej wskazywała „po co mi to???” jako swoją ulubioną piosenkę z płyty Hubert.a. W ramach Albo Inaczej nadała jej bardziej intymną i alternatywną formę. Artystka odpowiadała za opracowanie tekstu, a kompozycję przygotowała wspólnie z Gabi Cichy. Cichy zajęła się także produkcją nagrania. Do piosenki powstał teledysk wyreżyserowany przez Bartosza Kordka.

Kim jest Dominika Płonka?

Dominika Płonka należy do grona młodych artystek poruszających się między alternatywnym popem, elektroniką i współczesnym R&B. W 2024 roku wydała debiutancki album „DOMINIKA DANIELA”, który przyniósł jej nominację do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku. Wcześniej uwagę słuchaczy zwróciła minialbumem „DD EP”. Współpracowała między innymi z Dziarmą, Kachą z zespołu Coals, miłym ATZ, AG i Kubą Więckiem. Jest również związana z radiową Czwórką, w której prowadzi audycje „Poranek Czwórki” i „Backstage”.

Jej udział sygnalizuje, że nowa odsłona Albo Inaczej może być mocniej zwrócona w stronę aktualnej sceny muzycznej. Tym razem nie chodzi o to, by legendy estrady odkrywały klasykę rapu. W centrum znajdą się prawdopodobnie spotkania młodych artystów z utworami ich rówieśników.

Albo Inaczej zapowiada kolejne premiery

„po co mi to???” nie będzie pojedynczym powrotem do znanej nazwy. Twórcy projektu potwierdzili, że prowadzą rozmowy z kolejnymi wykonawcami. Część artystów rozpoczęła już pracę nad swoimi interpretacjami, a do innych utworów powstają teledyski. Nazwiska następnych uczestników nie zostały jeszcze ogłoszone. Wiadomo jednak, że nowe single mają ukazywać się w najbliższym czasie. Projekt powróci również w wersji koncertowej. Występy pod szyldem Albo Inaczej są planowane na 2027 rok. Dopiero wtedy okaże się, czy na jednej scenie ponownie spotkają się artyści należący do różnych pokoleń i muzycznych światów.