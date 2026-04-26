Zaskakujące rozstrzygnięcia w 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami". Finał coraz bliżej

Paula Dąbrowska
2026-04-26 22:34

18. sezon "Tańca z Gwiazdami" wielkimi krokami zbliża się do finału. W ósmym odcinku na parkiecie pojawiło się sześć par, przed którymi postawiono nowe wyzwanie. Dodatkowo w loży jurorskiej zasiadła zupełnie nowa twarz. Kto pożegnał się z programem 26 kwietnia 2026 roku i stracił szansę na Kryształową Kulę?

Nowości w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Telewizja Polsat od początku zapowiadała, że osiemnasta odsłona "Tańca z Gwiazdami" będzie obfitować w niespodzianki. Twórcy przygotowali szereg nowości, angażując pary do udziału w specjalnych konkurencjach. Wśród dotychczasowych atrakcji znalazł się między innymi odcinek z udziałem influencerów oraz wieczór, którego motywem przewodnim było "guilty pleasure".

W wyścigu o Kryształową Kulę pozostało już tylko sześć par:

  • Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para nr 3: Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Wcześniej z show pożegnali się:

  • 7. miejsce: Izabella Miko i Albert Kosiński
  • 8. miejsce: Kamil Nożyński i Izabela Skierska
  • 9. miejsce (ex aequo): Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • 11. miejsce: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • 12. miejsce: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 26 kwietnia 2026?

Ósmy odcinek 18. sezonu "Tańca z Gwiazdami" zaskoczył już na samym początku. W fotelu jurorskim zamiast Ewy Kasprzyk zasiadła Agata Kulesza. Dodatkowo pary zmierzyły się z nie lada wyzwaniem. Oprócz przygotowanej wcześniej choreografii uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniem zadanym dopiero na parkiecie.

- W ciągu dosłownie chwili będą musieli wybrać sobie strój z wieszaka, przebrać się i zatańczyć improwizowany układ! - poinformował Polsat.

W poprzednim odcinku pary rywalizowały w formacji trio oraz z nowymi tancerzami. Punktacja przedstawiała się następująco:

  • Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś - 77 punktów;
  • Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz - 74 punkty;
  • Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta - 69 punktów;
  • Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska - 57 punktów;
  • Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz - 78 punktów;
  • Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke - 80 punktów.

Style wylosowane w konkurencji z improwizacją:

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś zatańczyli paso doble.
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta wylosowali cha-chę.
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zaprezentowali quickstepa.
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz musieli odnaleźć się w rumbie.
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska również wylosowali cha-chę.
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zatańczyli foxtrota.

Zestawienie punktów z odcinka wyemitowanego 26.04.2026:

  1. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 40 + 4 + 80 = 124
  2. Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 40 + 6 + 77 = 123
  3. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 40 + 5 + 74 = 119
  4. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 37 + 3 + 78 = 118
  5. Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta - 35 + 2 + 69 = 106
  6. Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska - 33 + 1 + 57 = 91

Po zsumowaniu ocen jurorów oraz głosów oddanych przez widzów z programem musieli pożegnać się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

Tomasz Wygoda o faworyzowaniu Boczarskiej. Mówi też o Kędzierskim. Piotr zastawił restaurację, żeby wygrać "Taniec z Gwiazdami"?
