Zaskakujące rozstrzygnięcia w 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami". Finał coraz bliżej

Nowości w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Telewizja Polsat od początku zapowiadała, że osiemnasta odsłona "Tańca z Gwiazdami" będzie obfitować w niespodzianki. Twórcy przygotowali szereg nowości, angażując pary do udziału w specjalnych konkurencjach. Wśród dotychczasowych atrakcji znalazł się między innymi odcinek z udziałem influencerów oraz wieczór, którego motywem przewodnim było "guilty pleasure".

W wyścigu o Kryształową Kulę pozostało już tylko sześć par:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 3: Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Wcześniej z show pożegnali się:

7. miejsce: Izabella Miko i Albert Kosiński

8. miejsce: Kamil Nożyński i Izabela Skierska

9. miejsce (ex aequo): Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

11. miejsce: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. miejsce: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 26 kwietnia 2026?

Ósmy odcinek 18. sezonu "Tańca z Gwiazdami" zaskoczył już na samym początku. W fotelu jurorskim zamiast Ewy Kasprzyk zasiadła Agata Kulesza. Dodatkowo pary zmierzyły się z nie lada wyzwaniem. Oprócz przygotowanej wcześniej choreografii uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniem zadanym dopiero na parkiecie.

- W ciągu dosłownie chwili będą musieli wybrać sobie strój z wieszaka, przebrać się i zatańczyć improwizowany układ! - poinformował Polsat.

W poprzednim odcinku pary rywalizowały w formacji trio oraz z nowymi tancerzami. Punktacja przedstawiała się następująco:

Sebastian Fabijański i Daria Syta/Julia Suryś - 77 punktów;

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke/Michał Bartkiewicz - 74 punkty;

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś/Daria Syta - 69 punktów;

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz/Magdalena Tarnowska - 57 punktów;

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska/Hanna Żudziewicz - 78 punktów;

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz/Jacek Jeschke - 80 punktów.

Style wylosowane w konkurencji z improwizacją:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś zatańczyli paso doble.

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta wylosowali cha-chę.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zaprezentowali quickstepa.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz musieli odnaleźć się w rumbie.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska również wylosowali cha-chę.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zatańczyli foxtrota.

Zestawienie punktów z odcinka wyemitowanego 26.04.2026:

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 40 + 4 + 80 = 124 Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 40 + 6 + 77 = 123 Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 40 + 5 + 74 = 119 Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 37 + 3 + 78 = 118 Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta - 35 + 2 + 69 = 106 Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska - 33 + 1 + 57 = 91

Po zsumowaniu ocen jurorów oraz głosów oddanych przez widzów z programem musieli pożegnać się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

Tomasz Wygoda o faworyzowaniu Boczarskiej. Mówi też o Kędzierskim. Piotr zastawił restaurację, żeby wygrać "Taniec z Gwiazdami"?