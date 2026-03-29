Zaskakujące eliminacje w "Tańcu z Gwiazdami". Aż dwie pary pożegnały się z parkietem. Polsat zaserwował widzom zwrot akcji

Kamil Polewski
Aga Kwiatkowska
2026-03-29 22:52

Za nami pełna emocji odsłona 5. odcinka show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Tydzień temu nikt nie opuścił programu, ale tym razem głosy widzów i noty jurorów okazały się bezlitosne. Z dziesięciu par aż dwie musiały pożegnać się z szansą na Kryształową Kulę. Zobacz, kto musiał odejść z programu. I jaki zwrot akcji na koniec zaserwował Polsat?

Emocjonujący start sezonu "Tańca z Gwiazdami" w 2026 roku

Rok temu program "Taniec z Gwiazdami" świętował okrągłą, 20-letnią rocznicę i 30. edycję polskiej wersji. Wtedy po Kryształową Kulę sięgnął Mikołaj "Bagi" Bagiński u boku Magdaleny Tarnowskiej. Kto powtórzy ich sukces w obecnym sezonie? Rywalizacja trwa w najlepsze, a po piątym odcinku na parkiecie pozostało już tylko osiem par.

Rodzinne wzruszenia w poprzednim odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Czwarty odcinek dostarczył widzom mnóstwa emocji. Gwiazdy tańczyły nie tylko z profesjonalistami, ale również z bliskimi sobie osobami. Telewizja Polsat zdecydowała się wtedy na miły gest i zrezygnowała z eliminacji. Jednak w minioną środę stacja ogłosiła, że w kolejnym starciu z programem pożegnają się aż dwie pary. Aby nieco złagodzić ten cios, uczestnicy mogli zatańczyć do swoich ulubionych utworów.

Kto pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami" 29.03.2026? Wyniki głosowania i szokująca decyzja Polsatu

Ponieważ w zeszłym tygodniu nikt nie odpadł, zdobyte punkty i głosy widzów przeszły na kolejne zmagania. 29 marca dziesięć par ponownie zaprezentowało swoje umiejętności przed Rafałem Maserakiem, Ewą Kasprzyk, Tomaszem Wygodą i Iwoną Pavlović, a także przed widzami, którzy głosowali przez SMS-y i aplikację. Po zsumowaniu wyników z dwóch odcinków na czele tabeli znaleźli się Iza i Albert, drugie miejsce zajęli Gamou i Hanna, a na samym końcu uplasowali się Piotr i Magdalena.

Ostatecznie z marzeniami o wygranej musieli pożegnać się Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. Prowadzący poinformowali również, że kolejny odcinek rozpocznie się od dogrywki. O pozostanie w show zawalczą Izabella Miko i Albert Kosiński oraz Kamil Nożynski i Izabela Skierska. Jedna z tych par odpadnie.

Tak prezentowały się punkty od jurorów w 5. odcinku:

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś: 38 punktów
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz: 40 punktów
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta: 31 punktów
  • Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba: 27 punktów
  • Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina: 27 punktów
  • Kamil Nożynski i Izabela Skierska: 34 punkty
  • Izabella Miko i Albert Kosiński: 40 punktów
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska: 18 punktów
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz: 40 punktów
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke: 37 punktów
Kto walczy o Kryształową Kulę? Lista uczestników

Na placu boju o zwycięstwo pozostały następujące duety:

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Kamil Nożynski i Izabela Skierska DOGRYWKA
  • Izabella Miko i Albert Kosiński DOGRYWKA
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
