Wyniki czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Decyzja zaskoczyła wszystkich!

Miniony rok przyniósł telewizyjnemu widowisku podwójne święto. Celebrowano dwadzieścia lat od emisji pierwszego epizodu w naszym kraju, a także wystartowała trzydziesta polska odsłona słynnego formatu. Mowa oczywiście o uwielbianym przez widzów programie "Taniec z Gwiazdami". Tym razem fani tanecznego show mogli śledzić wyjątkowo sentymentalne zmagania z udziałem bliskich.
Stawkę uczestników opuścili najpierw Małgorzata Potocka tańcząca u boku Mieszka Masłowskiego. Duet ten zebrał najniższą liczbę głosów po zliczeniu punktacji z pierwszej i drugiej rundy tanecznej rywalizacji. Z kolei tydzień później z produkcją Polsatu pożegnali się Emilia Komarnicka oraz partnerujący jej Stefano Terrazzino. Ta eliminacja mocno zaskoczyła rzeszę fanów i wywołała gorącą dyskusję w internecie.
Wyniki 4. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Kto odpadł 22.03.2026?
Czwarta runda rywalizacji oznaczała występy poszerzone o obecność zaproszonych członków rodziny. Swoje oceny standardowo przyznali Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Iwona Pavlović. Ważny głos należał również do widzów wysyłających wiadomości tekstowe oraz korzystających z oficjalnej aplikacji. Gospodarze formatu ostatecznie przekazali jednak zupełnie nieoczekiwaną wiadomość. Władze stacji postanowiły zachować wszystkie głosy i przenieść je do kolejnego tygodnia bez eliminowania kogokolwiek z dalszej gry.
Oceny sędziowskie ukształtowały się w następujący sposób:
- Magdalena Boczarska u boku Mateusza Banasiuka i Jacka Jeschke zdobyli 40 punktów
- Izabella Miko z ojcem Aleksandrem oraz Albertem Kosińskim otrzymali 40 punktów
- Gamou Fall tańczący z siostrzeńcem Oliwierem i Hanną Żudziewicz zyskali 39 punktów
- Paulina Gałązka, jej mama Eugenia i Michał Bartkiewicz zapracowali na 36 punktów
- Sebastian Fabijański wspierany przez siostrę Weronikę i Julię Suryś dostali 34 punkty
- Kamil Nożynski, syn Antoni oraz Izabela Skierska zebrali 32 punkty
- Mateusz Pawłowski w towarzystwie dziewczyny Kornelii i Klaudii Rąby wywalczyli 30 punktów
- Natalia „Natsu” Karczmarczyk z tatą Andrzejem i Wojciechem Kuciną zyskali 27 punktów
- Piotr Kędzierski, mama Maria oraz Magdalena Tarnowska zgromadzili 26 punktów
- Kacper „Jasper” Porębski tańczący z mamą Izabelą i Darią Sytą otrzymali 26 punktów
Kto kontynuuje walkę o Kryształową Kulę?
Dotychczasowy przebieg rywalizacji przyniósł eliminację dwóch tanecznych duetów. Z telewizyjnym hitem pożegnali się definitywnie wcześniej:
- Pozycja 11. przypadła w udziale Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino
- Pozycja 12. należy do Małgorzaty Potockiej i Mieszka Masłowskiego
Wyścig o główne trofeum wciąż toczą następujące zespoły:
- Para numer 1, czyli Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2, w skład której wchodzą Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3, którą tworzą Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
- Para numer 5, czyli duet Mateusza Pawłowskiego i Klaudii Rąby
- Para numer 6, gdzie tańczą Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Para numer 7, w której występują Kamil Nożynski i Izabela Skierska
- Para numer 8, czyli Izabella Miko i Albert Kosiński
- Para numer 9, którą reprezentują Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10, w skład której wchodzą Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 12, gdzie rywalizują Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke