Wyniki czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Decyzja zaskoczyła wszystkich!

Miniony rok przyniósł telewizyjnemu widowisku podwójne święto. Celebrowano dwadzieścia lat od emisji pierwszego epizodu w naszym kraju, a także wystartowała trzydziesta polska odsłona słynnego formatu. Mowa oczywiście o uwielbianym przez widzów programie "Taniec z Gwiazdami". Tym razem fani tanecznego show mogli śledzić wyjątkowo sentymentalne zmagania z udziałem bliskich.

Stawkę uczestników opuścili najpierw Małgorzata Potocka tańcząca u boku Mieszka Masłowskiego. Duet ten zebrał najniższą liczbę głosów po zliczeniu punktacji z pierwszej i drugiej rundy tanecznej rywalizacji. Z kolei tydzień później z produkcją Polsatu pożegnali się Emilia Komarnicka oraz partnerujący jej Stefano Terrazzino. Ta eliminacja mocno zaskoczyła rzeszę fanów i wywołała gorącą dyskusję w internecie.

Wyniki 4. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Kto odpadł 22.03.2026?

Czwarta runda rywalizacji oznaczała występy poszerzone o obecność zaproszonych członków rodziny. Swoje oceny standardowo przyznali Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Iwona Pavlović. Ważny głos należał również do widzów wysyłających wiadomości tekstowe oraz korzystających z oficjalnej aplikacji. Gospodarze formatu ostatecznie przekazali jednak zupełnie nieoczekiwaną wiadomość. Władze stacji postanowiły zachować wszystkie głosy i przenieść je do kolejnego tygodnia bez eliminowania kogokolwiek z dalszej gry.

Oceny sędziowskie ukształtowały się w następujący sposób:

Magdalena Boczarska u boku Mateusza Banasiuka i Jacka Jeschke zdobyli 40 punktów

Izabella Miko z ojcem Aleksandrem oraz Albertem Kosińskim otrzymali 40 punktów

Gamou Fall tańczący z siostrzeńcem Oliwierem i Hanną Żudziewicz zyskali 39 punktów

Paulina Gałązka, jej mama Eugenia i Michał Bartkiewicz zapracowali na 36 punktów

Sebastian Fabijański wspierany przez siostrę Weronikę i Julię Suryś dostali 34 punkty

Kamil Nożynski, syn Antoni oraz Izabela Skierska zebrali 32 punkty

Mateusz Pawłowski w towarzystwie dziewczyny Kornelii i Klaudii Rąby wywalczyli 30 punktów

Natalia „Natsu” Karczmarczyk z tatą Andrzejem i Wojciechem Kuciną zyskali 27 punktów

Piotr Kędzierski, mama Maria oraz Magdalena Tarnowska zgromadzili 26 punktów

Kacper „Jasper” Porębski tańczący z mamą Izabelą i Darią Sytą otrzymali 26 punktów

30

Kto kontynuuje walkę o Kryształową Kulę?

Dotychczasowy przebieg rywalizacji przyniósł eliminację dwóch tanecznych duetów. Z telewizyjnym hitem pożegnali się definitywnie wcześniej:

Pozycja 11. przypadła w udziale Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino

Pozycja 12. należy do Małgorzaty Potockiej i Mieszka Masłowskiego

Wyścig o główne trofeum wciąż toczą następujące zespoły:

Para numer 1, czyli Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2, w skład której wchodzą Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3, którą tworzą Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta

Para numer 5, czyli duet Mateusza Pawłowskiego i Klaudii Rąby

Para numer 6, gdzie tańczą Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para numer 7, w której występują Kamil Nożynski i Izabela Skierska

Para numer 8, czyli Izabella Miko i Albert Kosiński

Para numer 9, którą reprezentują Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10, w skład której wchodzą Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12, gdzie rywalizują Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

83