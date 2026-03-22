Wyniki czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Decyzja zaskoczyła wszystkich!

Kamil Polewski
2026-03-22 22:38

Czwarta odsłona obecnego sezonu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" przyniosła widzom ogromną dawkę wrażeń. Tym razem znane osobistości zatańczyły na parkiecie u boku swoich członków rodziny. Zobaczyliśmy, jak z trudnym zadaniem poradzili sobie bliscy gwiazd i poznaliśmy zupełnie nieoczekiwany finał niedzielnego wieczoru.

Miniony rok przyniósł telewizyjnemu widowisku podwójne święto. Celebrowano dwadzieścia lat od emisji pierwszego epizodu w naszym kraju, a także wystartowała trzydziesta polska odsłona słynnego formatu. Mowa oczywiście o uwielbianym przez widzów programie "Taniec z Gwiazdami". Tym razem fani tanecznego show mogli śledzić wyjątkowo sentymentalne zmagania z udziałem bliskich.

Stawkę uczestników opuścili najpierw Małgorzata Potocka tańcząca u boku Mieszka Masłowskiego. Duet ten zebrał najniższą liczbę głosów po zliczeniu punktacji z pierwszej i drugiej rundy tanecznej rywalizacji. Z kolei tydzień później z produkcją Polsatu pożegnali się Emilia Komarnicka oraz partnerujący jej Stefano Terrazzino. Ta eliminacja mocno zaskoczyła rzeszę fanów i wywołała gorącą dyskusję w internecie.

Wyniki 4. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Kto odpadł 22.03.2026?

Czwarta runda rywalizacji oznaczała występy poszerzone o obecność zaproszonych członków rodziny. Swoje oceny standardowo przyznali Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Iwona Pavlović. Ważny głos należał również do widzów wysyłających wiadomości tekstowe oraz korzystających z oficjalnej aplikacji. Gospodarze formatu ostatecznie przekazali jednak zupełnie nieoczekiwaną wiadomość. Władze stacji postanowiły zachować wszystkie głosy i przenieść je do kolejnego tygodnia bez eliminowania kogokolwiek z dalszej gry.

Oceny sędziowskie ukształtowały się w następujący sposób:

  • Magdalena Boczarska u boku Mateusza Banasiuka i Jacka Jeschke zdobyli 40 punktów
  • Izabella Miko z ojcem Aleksandrem oraz Albertem Kosińskim otrzymali 40 punktów
  • Gamou Fall tańczący z siostrzeńcem Oliwierem i Hanną Żudziewicz zyskali 39 punktów
  • Paulina Gałązka, jej mama Eugenia i Michał Bartkiewicz zapracowali na 36 punktów
  • Sebastian Fabijański wspierany przez siostrę Weronikę i Julię Suryś dostali 34 punkty
  • Kamil Nożynski, syn Antoni oraz Izabela Skierska zebrali 32 punkty
  • Mateusz Pawłowski w towarzystwie dziewczyny Kornelii i Klaudii Rąby wywalczyli 30 punktów
  • Natalia „Natsu” Karczmarczyk z tatą Andrzejem i Wojciechem Kuciną zyskali 27 punktów
  • Piotr Kędzierski, mama Maria oraz Magdalena Tarnowska zgromadzili 26 punktów
  • Kacper „Jasper” Porębski tańczący z mamą Izabelą i Darią Sytą otrzymali 26 punktów
Taniec z Gwiazdami 18 - odcinek 4. - wyniki
Kto kontynuuje walkę o Kryształową Kulę?

Dotychczasowy przebieg rywalizacji przyniósł eliminację dwóch tanecznych duetów. Z telewizyjnym hitem pożegnali się definitywnie wcześniej:

  • Pozycja 11. przypadła w udziale Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino
  • Pozycja 12. należy do Małgorzaty Potockiej i Mieszka Masłowskiego

Wyścig o główne trofeum wciąż toczą następujące zespoły:

  • Para numer 1, czyli Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2, w skład której wchodzą Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3, którą tworzą Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
  • Para numer 5, czyli duet Mateusza Pawłowskiego i Klaudii Rąby
  • Para numer 6, gdzie tańczą Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • Para numer 7, w której występują Kamil Nożynski i Izabela Skierska
  • Para numer 8, czyli Izabella Miko i Albert Kosiński
  • Para numer 9, którą reprezentują Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10, w skład której wchodzą Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 12, gdzie rywalizują Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk w Tańcu z Gwiazdami
