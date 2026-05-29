Dwa dni zabawy na Białołęce. Wystąpią m.in. Smolasty, O.S.T.R. i T.Love

Gdzie i kiedy odbędą się Dni Białołęki 2026?

Czerwcowe święto Białołęki wpisało się już na dobre w kalendarz warszawskich imprez. W tym roku organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, w tym pokazy sportowe i rozbudowaną strefę gastronomiczną, która pozwoli na relaks na świeżym powietrzu. Wieczorami zaplanowano natomiast występy muzyczne oraz taneczną zabawę, stwarzając świetną okazję do integracji lokalnej społeczności.

Dni Białołęki to święto całej dzielnicy. Jesteśmy dumni z tego, jak ogromną i różnorodną społeczność tworzymy. Dlatego wzorem ubiegłego roku program wydarzeń przygotowaliśmy w dwóch lokalizacjach. Zależy nam bowiem, aby każda mieszkanka i każdy mieszkaniec mógł poczuć wyjątkową atmosferę tego święta w pobliżu swojego domu, celebrując je wspólnie z sąsiadami

- przekazała burmistrz Dzielnicy Białołęka, Anna Majchrzak.

W sobotę impreza przeniesie się na teren przy Szkole Podstawowej nr 368 na ul. Hemara 16. Pierwsze atrakcje wystartują już o 12:00, a po południu scenę przejmą IMI oraz główna gwiazda wieczoru, popularny wokalista Smolasty. Na zakończenie tego dnia przewidziano z kolei imprezę taneczną prowadzoną przez profesjonalnego DJ-a.

Nie przegap: Fanka Smolastego nagrała dla niego piosenkę na pocieszenie. Internauci zachwyceni

Niedzielne obchody, 14 czerwca, odbędą się z kolei w malowniczym Parku Picassa. Tam również zabawa rozpocznie się w samo południe. Kulminacyjnym momentem Dni Białołęki 2026 będą występy legendy polskiego rapu, czyli O.S.T.R., oraz kultowej grupy rockowej T.Love.

Wszystkie punkty programu są dostępne dla uczestników bez żadnych opłat.

Białołęka Pożyteczna w Parku Picassa

Tegoroczne obchody to jednak nie tylko muzyka i rozrywka, ale także doskonała szansa na integrację i promowanie inicjatyw społecznych. Tradycyjnie już w program wpisano akcję Białołęka Pożyteczna, czyli specjalny piknik z udziałem lokalnych organizacji pozarządowych i społeczników.

W niedzielne popołudnie przedstawiciele NGO-sów rozstawią swoje stoiska w Parku Picassa. Chętni mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ich bieżącą ofertą, a także wziąć udział w specjalnie przygotowanych aktywnościach. Organizatorzy liczą, że bezpośrednie rozmowy pomogą zaangażować więcej osób w działalność na rzecz lokalnego środowiska.

i Autor: Dni Białołęki 2026/ Materiały prasowe