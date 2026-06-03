Krzysztof Skiba ujawnia kulisy małżeństwa z młodszą o 26 lat Karoliną

Lider Big Cyc odsłonił kulisy małżeństwa. Skiba zdobył się na szczere wyznanie

Krzysztof Skiba jest znany z ostrego języka i ogromnego poczucia humoru, jednak w kwestiach uczuć nie ukrywa swojego zaangażowania. Artysta gościł niedawno na festiwalu w Sopocie w towarzystwie żony Karoliny. To właśnie tam muzyk udzielił wypowiedzi, która przyciągnęła uwagę fanów. Lider Big Cyca zdradził, jak wygląda jego codzienne życie z ukochaną po kilku latach relacji i niemal trzech latach po ślubie.

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Nikt nie dawał im szans! Dziś Skiba mówi wprost o związku z Karoliną

Ich relacja od samego początku wywoływała ogromne poruszenie. Różnica wieku stała się powodem licznych komentarzy, a wielu sceptyków nie wierzyło w przetrwanie tego związku. Krzysztof Skiba i Karolina nie przejmowali się jednak opiniami innych osób. Zakochani najpierw wspólnie zamieszkali, następnie wzięli ślub, a niedawno zdecydowali się na odnowienie przysięgi małżeńskiej. Lider zespołu Big Cyc przyznaje, że wspólne życie ułatwiło im poznanie swoich przyzwyczajeń, zalet oraz wad. Artysta nie ukrywa, że Karolina ma niedoskonałości, ale zaznacza, że czynią one z niej wyjątkową osobę.

Według słów muzyka jego ukochana jest rozsądna, inteligentna i skromna. W czasach, gdy wiele relacji znanych osób kończy się szybko, takie słowa brzmią wyjątkowo. Skiba opowiedział również o sprawach finansowych, które nierzadko są powodem konfliktów w związkach. Artysta wyjaśnił, że zarabia więcej niż jego żona, która na co dzień pracuje w branży IT. Muzyk podkreślił jednak, że różnice w zarobkach nie stanowią żadnego problemu dla ich relacji.

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Znamy się siedem lat, a trzy lata jesteśmy w małżeństwie. Mieszkaliśmy rok we wspólnym mieszkaniu przed małżeństwem, więc już wiedzieliśmy, czym to grozi. Każdy znał każdego, różne fochy i różne zwyczaje. (...) Karolina ma wady jak każda kobieta, ale one są urocze i słodkie, czasem irytują, ale później, my faceci, mówimy: kobieta tak ma i po prostu kochamy tę kobietę. Karolina to kobieta, która nie ma jakichś kosmicznych wymagań. Absolutnie nie czuję się w tym względzie wykorzystywany. Bylibyście zaskoczeni, jaka to jest skromna i mądra kobieta (...) Akurat ja więcej zarabiam, ale nie mamy z tym problemu. Pewne męskie sprawy Karolina załatwia. Ona jest mistrzynią ogarniania Internetu i na przykład bardzo często ja, przyznam się, idę tutaj na łatwiznę i mówię: Karo, weź, coś mi tam wyszukaj. Ja wiem, że też bym to znalazł, ale ja po godzinie, a ona to zrobi w dwie sekundy - powiedział Skiba w rozmowie z Faktem.