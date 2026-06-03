Jolanta Kwaśniewska wciąż zachwyca wyczuciem mody. Zawsze pamięta o jednym szczególe!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-03 14:01

Jolanta Kwaśniewska 3 czerwca świętowała swoje 71. urodziny. Od lat niezmiennie uznawana jest za ikonę elegancji. Choć dawno opuściła Pałac Prezydencki, jej stylizacje wciąż przyciągają uwagę. Sprawdziliśmy, jaki jest sekret jej nienagannego wyglądu.

Jolanta Kwaśniewska ma urodziny

Była pierwsza dama 3 czerwca skończyła 71 lat. Minęły już ponad dwie dekady, odkąd Jolanta Kwaśniewska wyprowadziła się z Pałacu Prezydenckiego, ale dla wielu wciąż jest niedoścignionym wzorem, jeśli chodzi o klasę i wyczucie smaku. Z okazji jej święta przyjrzeliśmy się bliżej jej stylowi. Jak się okazuje, żona Aleksandra Kwaśniewskiego od lat stosuje sprawdzony trik, dzięki któremu niezależnie od wybranej kreacji, prezentuje się zjawiskowo.

Zobacz także: Kwaśniewska obkupiła się przed urodzinami. Z modnego atelier wyszła z torbami i bukietem kwiatów

Quiz o Jolancie Kwaśniewskiej. Jak dobrze znasz byłą pierwszą damę?
Pytanie 1 z 15
Ile dzieci ma Jolanta Kwaśniewska?
Jolanta Kwaśniewska na starych zdjęciach

Jolanta Kwaśniewska wciąż ma wielu fanów

Jolanta Kwaśniewska przez dekadę (1995-2005) pełniła rolę pierwszej damy i zdobyła w tym czasie ogromną sympatię społeczeństwa. Jako żona prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dała się poznać ze strony otwartej i niezwykle zaangażowanej w sprawy społeczne. Prowadziła fundację "Porozumienie Bez Barier", aktywnie wspierając potrzebujących i biorąc udział w licznych inicjatywach charytatywnych.

Mimo że lata mijają, Jolanta Kwaśniewska wciąż jest bardzo aktywna. Chętnie bywa na oficjalnych uroczystościach, udziela się w mediach i budzi powszechne zainteresowanie. Niedawno, w 2024 roku, na rynku wydawniczym ukazała się książka "Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł". W publikacji była prezydentowa opowiada o kształtowaniu roli pierwszej damy w Polsce, wyzwaniach życia w Pałacu Prezydenckim oraz o spotkaniach z najbardziej wpływowymi postaciami na świecie.

Zobacz także: Mamy ze świata polityki i ich dzieci: Marta Nawrocka, Agata Duda i Jolanta Kwaśniewska

Zaledwie rok temu Jolanta Kwaśniewska z rozmachem obchodziła swoje 70. urodziny. Na zorganizowanym w sercu stolicy bankiecie bawiło się wiele znanych osobistości ze świata polityki, kultury i show-biznesu. Obecnie, mając 71 lat, wciąż emanuje witalnością, utrzymuje świetną kondycję i imponuje perfekcyjnym gustem.

Styl Jolanty Kwaśniewskiej. Ten jeden detal zwraca uwagę

Garderoba Jolanty Kwaśniewskiej to połączenie klasyki z nowoczesnymi, luksusowymi akcentami. Przez znawców tematu była prezydentowa od lat uważana jest za jedną z największych ikon mody w naszym kraju. Z biegiem czasu jej wizerunek przeszedł metamorfozę - od dyplomatycznego dress code'u z lat 90., do bardziej swobodnych, acz wciąż niezwykle szykownych kreacji, które idealnie wpisują się w obecne trendy.

Choć stylizacje byłej pierwszej damy są dopasowane do jej wieku, Kwaśniewska zawsze potrafi przełamać je interesującymi dodatkami. Nawet w najbardziej zachowawczych zestawieniach potrafi odnaleźć złoty środek między elegancją a niewymuszoną swobodą. Elementem, którego nigdy u niej nie brakuje, jest wyrazista biżuteria - najczęściej okazały naszyjnik, który od razu przykuwa wzrok. Czasem zastępują go duże kolczyki lub stylowa apaszka, a nawet krawat.

Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Rozenek-Majdan w eleganckim wydaniu na turnieju tenisowym Roland Garros. Co za szyk!

Jolanta Kwaśniewska szczerze o "Tańcu z Gwiazdami"
Małgorzata Rozenek-Majdan
Galeria zdjęć 31