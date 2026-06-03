Jolanta Kwaśniewska wciąż zachwyca wyczuciem mody. Zawsze pamięta o jednym szczególe!

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Jolanta Kwaśniewska ma urodziny
Była pierwsza dama 3 czerwca skończyła 71 lat. Minęły już ponad dwie dekady, odkąd Jolanta Kwaśniewska wyprowadziła się z Pałacu Prezydenckiego, ale dla wielu wciąż jest niedoścignionym wzorem, jeśli chodzi o klasę i wyczucie smaku. Z okazji jej święta przyjrzeliśmy się bliżej jej stylowi. Jak się okazuje, żona Aleksandra Kwaśniewskiego od lat stosuje sprawdzony trik, dzięki któremu niezależnie od wybranej kreacji, prezentuje się zjawiskowo.
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Jolanta Kwaśniewska wciąż ma wielu fanów
Jolanta Kwaśniewska przez dekadę (1995-2005) pełniła rolę pierwszej damy i zdobyła w tym czasie ogromną sympatię społeczeństwa. Jako żona prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dała się poznać ze strony otwartej i niezwykle zaangażowanej w sprawy społeczne. Prowadziła fundację "Porozumienie Bez Barier", aktywnie wspierając potrzebujących i biorąc udział w licznych inicjatywach charytatywnych.
Mimo że lata mijają, Jolanta Kwaśniewska wciąż jest bardzo aktywna. Chętnie bywa na oficjalnych uroczystościach, udziela się w mediach i budzi powszechne zainteresowanie. Niedawno, w 2024 roku, na rynku wydawniczym ukazała się książka "Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł". W publikacji była prezydentowa opowiada o kształtowaniu roli pierwszej damy w Polsce, wyzwaniach życia w Pałacu Prezydenckim oraz o spotkaniach z najbardziej wpływowymi postaciami na świecie.
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Zaledwie rok temu Jolanta Kwaśniewska z rozmachem obchodziła swoje 70. urodziny. Na zorganizowanym w sercu stolicy bankiecie bawiło się wiele znanych osobistości ze świata polityki, kultury i show-biznesu. Obecnie, mając 71 lat, wciąż emanuje witalnością, utrzymuje świetną kondycję i imponuje perfekcyjnym gustem.
Styl Jolanty Kwaśniewskiej. Ten jeden detal zwraca uwagę
Garderoba Jolanty Kwaśniewskiej to połączenie klasyki z nowoczesnymi, luksusowymi akcentami. Przez znawców tematu była prezydentowa od lat uważana jest za jedną z największych ikon mody w naszym kraju. Z biegiem czasu jej wizerunek przeszedł metamorfozę - od dyplomatycznego dress code'u z lat 90., do bardziej swobodnych, acz wciąż niezwykle szykownych kreacji, które idealnie wpisują się w obecne trendy.
Choć stylizacje byłej pierwszej damy są dopasowane do jej wieku, Kwaśniewska zawsze potrafi przełamać je interesującymi dodatkami. Nawet w najbardziej zachowawczych zestawieniach potrafi odnaleźć złoty środek między elegancją a niewymuszoną swobodą. Elementem, którego nigdy u niej nie brakuje, jest wyrazista biżuteria - najczęściej okazały naszyjnik, który od razu przykuwa wzrok. Czasem zastępują go duże kolczyki lub stylowa apaszka, a nawet krawat.
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