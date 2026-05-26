Wanda Kwietniewska załamuje ręce nad przelewem z ZUS. Legenda polskiego rocka otrzymuje głodowe świadczenie

Kariera Wandy Kwietniewskiej i kultowe przeboje zespołu "Wanda i Banda"

Fani rockowych brzmień doskonale kojarzą wokalistkę, która status gwiazdy zyskała po założeniu w 1982 roku grupy "Wanda i Banda", występującej na początku jako "Banda i Wanda". Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak już w 1979 roku za sprawą współpracy z formacją Lombard. Piosenkarka współtworzyła debiutancką płytę „Śmierć dyskotece!” i wylansowała znany utwór „Droga pani z telewizji”. Po odejściu od dawnych kolegów artystka postawiła w całości na solową ścieżkę, błyskawicznie podbijając krajowe zestawienia. Niezapomniane piosenki „Hi-Fi”, „Nie będę Julią” oraz „Siedmiodniowy plan” to do dzisiaj ponadczasowe szlagiery.

Pod koniec ubiegłego stulecia piosenkarka rozwijała własną ścieżkę muzyczną, ale mocno skoncentrowała się także na działalności edukacyjnej oraz branżowej promocji, pełniąc nierzadko funkcję dyrektora artystycznego muzycznych festiwali.

Między 2021 a 2024 rokiem gwiazda stała na czele Związku Zawodowego Muzyków RP. Tuż po zakończeniu tej kadencji artystka objęła najważniejsze stanowisko kierownicze w "Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych".

U boku ukochanego Andrzeja Mizińskiego artystka spędziła wiele lat, jednak mężczyzna zmarł w 2026 roku. Wokalistka jest również szczęśliwą matką córki Kariny.

Głodowa emerytura Wandy Kwietniewskiej. Wokalistka zdradziła kwotę

Temat świadczeń z ZUS regularnie powraca w wypowiedziach polskich gwiazd estrady. Przezorni artyści pokroju Zenka Martyniuka samodzielnie odkładają fundusze, podczas gdy ich koledzy z branży inkasują zaledwie po 2000 zł. Do tego grona zalicza się Maryla Rodowicz, jawnie komunikująca o pobieraniu świadczenia przekraczającego wspomniane dwa tysiące złotych. W wywiadzie udzielonym portalowi Plejada Wanda Kwietniewska zadeklarowała pełne zaangażowanie w uporządkowanie sytuacji całego środowiska. Choć stworzenie nowych regulacji stanowi ogromne wyzwanie, wokalistka absolutnie nie składa broni. Gwiazda konsekwentnie wstawia się za zasłużonymi artystami, których wieloletnia kariera kończy się zaskakująco niskimi przelewami.

- To jest gruby temat [...] Ktoś, kto stoi z przodu, jak Maryla Rodowicz, Krzysiek Cugowski i mówi, że ma emeryturę typu tam 2 tys. zł... To ja mam 700 zł na przykład, ale nie narzekam, bo ja sobie poradzę - podsumowała Kwietniewska dla Plejady.