Transmisja finału Eurowizji 2026 w tv i internecie 16.05.2026. Gdzie i o której oglądać występ Alicji Szemplińskiej?

Eurowizja 2026 - o której finał konkursu?

Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji zaplanowano na sobotę, 16 maja. Wielkie wydarzenie, które śledzić będzie cały Stary Kontynent odbędzie się w stolicy Austrii, Wiedniu.

Europejskie święto muzyki trwać będzie kilka godzin - show rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu polskiego i potrwa co najmniej do godziny 1 w nocy.

Eurowizja 2026 - transmisja, gdzie oglądać wielki finał?

Transmisję z finału będzie można śledzić w telewizji - na kanałach TVP1 i TVP Polonia. Z kolei w Internecie darmowy stream online dostępny będzie na żywo na oficjalnym kanale Eurowizji w serwisie YouTube oraz na stronie TVP VOD.

Eurowizja - występy Polaków w historii

Polska jest obecna na Eurowizji od 1994 roku. Przez ten czas 28 razy wysyłaliśmy swoich reprezentantów na konkurs, z czego 18 razy znajdowali się oni w wielkim finale. Do tej pory nasz największy sukces przypada wciąż na debiut Polski w tym konkursie, a więc legendarny już występ Edyty Górniak, która z utworem "To nie ja!" zajęła 2. miejsce.

Dobrze poradził sobie też zespół Ich Troje, który w 2003 roku z „Keine Grenzen – Żadnych granic” zakończył imprezę na 7. miejscu, a także Michał Szpak, który z „Color of Your Life” był 8. w 2016 roku. Z kolei w półfinale najlepiej wypadła Blanka, która w 2023 z kawałkiem „Solo” zajęła 3. miejsce. Niestety nie przełożyło się to na triumf w finale, gdzie zajęła dopiero 19. lokatę.

Z kolei nasze najgorsze lokaty to 2011 rok i ostatnie miejsce Magdaleny Tul w półfinale z piosenką „Jestem” (po tym występie TVP na 2 lata wycofała Polskę z występów na Eurowizji) oraz 2008 rok i 24. miejsce Isis Gee („For Life”) w finale.

Eurowizja 2026 - występ Alicji Szemplińskiej. O której występ Polki?

W tym roku Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska. 24-latka z mazowieckiego Ciechanowa zaprezentowała się we wtorkowym półfinale i wywalczyła dla naszego kraju awans do wielkiego finału. Artystka prezentuje europejskiej publiczności utwór "Pray". Choć nie jest w gronie faworytów wiele - w tym odzew internautów po jej półfinałowym występie - sugeruje, że może znaleźć się wysoko w tegorocznej stawce uczestników.

Eurowizja 2026 - kolejność startowa w wielkim finale. Kiedy występ Polski?:

26