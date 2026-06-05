Tak Anna Maria Jopek pożegnała Magdę Umer w Opolu. Wykonała utwór "Na całych jeziorach Ty"

Hołd dla zmarłych artystów podczas 63. festiwalu w Opolu

Przed startem Konkursu Debiutów w słynnym amfiteatrze, organizatorzy podjęli decyzję o symbolicznym pożegnaniu muzyków, którzy odeszli w minionych miesiącach.

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Zatrzymajmy się przez chwilę, nie możemy otworzyć tego festiwalu bez pożegnania wielkich artystów, którzy na tej scenie, tutaj w Opolu, budowali historię polskiej piosenki.

Powyższe zdanie wypowiedziała ze sceny Gabi Drzewiecka, pełniąca rolę prowadzącej to wyjątkowe wydarzenie.

Stanisław Sojka, Magda Umer, Michał Urbaniak, Stanisława Celińska. Moi idole

- uzupełnił tę zapowiedź znany piosenkarz Ralph Kamiński.

Opolska scena od kilkudziesięciu lat stanowi centrum kształtowania się rodzimej branży muzycznej. Włodarze imprezy zdecydowali się zatem na niezwykle godne i uroczyste upamiętnienie tych ważnych postaci.

Młodzi wokaliści walczący w debiutach, wspierani wokalnie przez Natalię Przybysz oraz Sławka Uniatowskiego, wspólnie odśpiewali piosenkę "Tolerancja", będącą ważnym utworem w twórczości Stanisława Sojki. Przed publicznością stanęli dodatkowo potomkowie nieżyjącego muzyka, czyli Kuba i Antek Sojkowie.

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Anna Maria Jopek śpiewała dla Magdy Umer

Na liście znanych nazwisk uświetniających inaugurację tegorocznego święta polskiej piosenki znalazła się między innymi Anna Maria Jopek. Artystka zaprezentowała bardzo subtelną i stonowaną wersję klasyka "Na całych jeziorach Ty" autorstwa Agnieszki Osieckiej. Ten występ potraktowano jako dźwiękowy hołd dla zmarłej 12 grudnia 2025 roku Magdy Umer. Podczas śpiewu ogromne ekrany wyświetlały fotografie nieżyjącej już piosenkarki.

Reakcja zgromadzonego tłumu była niezwykle żywiołowa. Internet błyskawicznie zalała fala pozytywnych opinii, a mnóstwo osób oglądających transmisję uznało ten konkretny fragment za najbardziej chwytający za serce moment wieczoru.

Historia utworu "Na całych jeziorach Ty"

Kultowa kompozycja "Na całych jeziorach Ty" charakteryzuje się niezwykle ciekawą przeszłością, a na deskach opolskiego amfiteatru wielokrotnie towarzyszyły jej ogromne emocje.

Za warstwę muzyczną odpowiadał Adam Sławiński, przed którym wiele lat temu stanęło trudne zadanie wytypowania odpowiedniej wokalistki. Ostatecznie postawił na Teresę Tutinas, która zaprezentowała dzieło publiczności w 1966 roku. Piosenką była mocno zainteresowana również Kalina Jędrusik, jednak mimo nagrania autorskiej wersji, to właśnie Tutinas przypadł w udziale zaszczyt pierwszego występu na festiwalu.

Słowa napisane przez Agnieszkę Osiecką posiadają mocno intymne tło. Artystka stworzyła te wersy pod wpływem silnego uczucia do Jeremiego Przybory. Na oryginalnych notatkach widniał nawet wyraźny dopisek "dla Jeremiego". Na przestrzeni lat po tę kompozycję sięgało wiele wybitnych postaci, a w tym gronie znalazła się oczywiście Magda Umer. Jej wokalna wizja uchodzi do dziś za absolutny kanon. Utwór stworzony pierwotnie jako gorący manifest miłości poetki, w trakcie edycji z 2026 roku przeobraził się w ostateczne pożegnanie.

Opolskie wydarzenie nie kończy jednak eksplorowania tego artystycznego motywu. W niedzielny wieczór, 7 czerwca, odbędzie się zupełnie odrębne widowisko muzyczne, w pełni dedykowane dorobkowi Agnieszki Osieckiej oraz Magdy Umer.

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