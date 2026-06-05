Justyna Steczkowska wraca do Opola z jubileuszowym recitalem. Tak wyglądały jej występy przez ponad 30 lat

Zbliżający się festiwal to doskonały moment, aby przypomnieć sobie, jak Justyna Steczkowska stawiała swoje pierwsze sceniczne kroki w latach 90. Piosenkarka ponownie wystąpi bowiem w kultowym opolskim amfiteatrze, stanowiąc jeden z filarów nadchodzącego LXIII Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

Justyna Steczkowska zaśpiewa na festiwalu w Opolu po przerwie

Artystka pojawi się przed opolską widownią po kilkuletniej nieobecności. W zeszłym roku wybuchło spore zamieszanie, kiedy Steczkowska głośno mówiła o żalu z powodu braku zaproszenia na imprezę, tuż po jej udanym występie na Eurowizji. Teraz wokalistka zaplanowała spektakularny powrót do Opola. Jej specjalny koncert z okazji 30-lecia działalności artystycznej odbędzie się w piątek, 5 czerwca, tuż po zakończeniu występów w konkursie „Premiery”.

Zaskakujące przemiany Justyny Steczkowskiej w Opolu. Od hołdów dla Ewy Demarczyk po duet z Ireną Jarocką

Jubileuszowy recital to świetna okazja, by podsumować dotychczasową festiwalową historię artystki. Piosenkarka regularnie zaskakiwała zgromadzoną w Opolu i przed telewizorami publiczność, eksperymentując ze scenicznym wizerunkiem – wystąpiła na tych deskach chociażby w blond włosach. Słuchacze do dziś wspominają jej wyjątkowe interpretacje utworów Ewy Demarczyk, z którymi na przestrzeni lat mierzyła się wielokrotnie. Wykonała m.in. „Karuzelę z Madonnami” w 2011 roku, a dekadę później – już po śmierci legendarnej artystki – wzruszyła utworem „Grande Valse Brillante”. W 2008 roku stworzyła też niezapomniany duet muzyczny z Ireną Jarocką. Archiwalne fotki z wielu lat występów Justyny Steczkowskiej na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki znajdziecie w naszej galerii.

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Debiut i pochwała od Ireny Santor. "Nie zgubmy tej perły"

Droga piosenkarki na kultową scenę w Opolu rozpoczęła się od triumfu w telewizyjnym formacie „Szansa na Sukces”. Niedługo potem, jeszcze w 1994 roku, bezkonkurencyjnie wygrała koncert „Debiuty”, a przewodnicząca ówczesnego jury, Irena Santor, wypowiedziała wtedy kultowe zdanie: „Nie zgubmy tej perły”.

Przez kolejne dekady twórczyni hitów „Dziewczyna szamana” czy „Grawitacja” nieustannie wracała do Opola, zdobywając chociażby statuetkę SuperJedynki. W kontekście powrotu na Eurowizję po trzech dekadach, internauci niezwykle chętnie udostępniali w sieci archiwalne występy Steczkowskiej z 1995 roku, kiedy to w Opolu zaśpiewała utwór „Moja intymność”.

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