Tajemnica śmierci Ludwiga van Beethovena. Nowe fakty wyszły po prawie dwustu latach

Losy dawnych mistrzów mimo upływu lat nieustannie przykuwają uwagę melomanów oraz badaczy z najróżniejszych zakątków globu. W centrum tych zainteresowań znajduje się Ludwig van Beethoven, który zmarł w 1827 roku. Dziennikarze cenionego portalu "ScienceAlert" postanowili zebrać i opublikować najświeższe wyniki analiz, rzucające nowe światło na niezwykłe losy wybitnego kompozytora.

Badania DNA odkrywają tajemnice. Na co zmarł Ludwig van Beethoven?

Okrągła, dwusetna rocznica zgonu Niemca przypada na marzec przyszłego roku. Ten wybitny przedstawiciel klasyków wiedeńskich zostawił ludzkości wielkie dziedzictwo, choć powszechnie wiadomo, iż już w młodym wieku borykał się z problemami ze słuchem. Dziesięć lat przed odejściem artysta ogłuchł całkowicie. Naukowcy przez wiele dziesięcioleci nie potrafili jednoznacznie określić przyczyny jego zgonu, jednak niedawno nastąpił istotny przełom. Serwis "ScienceAlert" przypomina, że w 2023 roku eksperci ogłosili przeprowadzenie kolejnych zaawansowanych testów genetycznych, wykorzystując do tego ocalały w zasobach archiwalnych kosmyk włosów niemieckiego wirtuoza.

Doktor Johannes Krause z niemieckiego Instytutu Antropologii Ewolucyjnej ogłosił po wnikliwych testach, iż wnioski wyciągnięte przez ekspertów w 2007 roku najpewniej zawierały poważne błędy. Wtedy zakładano, że legendarny twórca zmarł wskutek zatrucia ołowiem, ale z czasem wyszło na jaw, iż wzięte pod lupę próbki włosów należały częściowo do nieznanej kobiety. Najnowsze procedury laboratoryjne dowiodły natomiast, że Ludwig van Beethoven zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Prawdopodobnie cierpiał również na dodatkowe dolegliwości tego narządu, które nasilały się przez częste spożywanie alkoholu. Archiwalne dokumenty wspominają o narzekaniu pacjenta na bóle brzucha, biegunki oraz inne typowe symptomy. Współczesna nauka raczej wyklucza zatem tezę o śmiertelnej ołowicy, wskazując raczej na przewlekłe problemy wątrobowe, choć wskazanie jednego i ostatecznego powodu zgonu wciąż pozostaje niemożliwe.

Problemy ze słuchem. Z jakiego powodu Ludwig van Beethoven ogłuchł?

Dzisiejsza nauka nadal nie potrafi wyjaśnić, co doprowadziło do utraty słuchu u legendarnego wirtuoza. Weryfikacja potencjalnych zagrożeń generalnie wykluczyła wpływ środowiska na ten proces. Z prywatnych notatek lekarza niemieckiego kompozytora wynika, iż problemy zdrowotne zaczęły się od szumów usznych niedługo po dwudziestych urodzinach pacjenta. Kompletna głuchota spadła na Beethovena w 1818 roku, gdy liczył sobie około 48 lat. Właśnie wtedy muzyk zrezygnował z publicznych wystąpień, a kontakt ze swoimi bliskimi stał się możliwy wyłącznie dzięki komunikacji przy pomocy pisma.

