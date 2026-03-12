Zmiany w jury "Tańca z Gwiazdami". Niespodzianka dla widzów

Kayah w jury "Tańca z Gwiazdami". 3. odcinek będzie dedykowany wokalistce

Program "Taniec z Gwiazdami" niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród telewidzów. Producenci regularnie dbają o to, by dostarczać fanom nowych wrażeń, przygotowując specjalne wydania tematyczne. Tym razem w centrum uwagi znajdzie się jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek - Kayah. Jej utwory towarzyszą fanom od lat, a w trzecim odcinku to właśnie one będą stanowić tło dla tanecznych zmagań. Uczestnicy zatańczą choreografie do najpopularniejszych piosenek artystki, które doskonale znamy z rozgłośni radiowych i jej występów na żywo.

"Taniec z Gwiazdami": Zaskakujące zmiany wśród jurorów

Jednak największą rewelacją jest to, że Kayah nie tylko użyczy swoich utworów jako motywu przewodniego, ale sama weźmie czynny udział w programie. Wokalistka zasiądzie przy stole jurorskim i razem ze stałym panelem sędziowskim będzie przyznawać punkty za tańce.

Dla celebrytów rywalizujących o Kryształową Kulę będzie to nie lada sprawdzian. Świadomość, że tańczą do piosenek autorki, która siedzi tuż obok i patrzy na ich popisy, może wiązać się z ogromnym stresem. Trudno wyobrazić sobie bardziej surowego i wymagającego jurora niż osobę, która stworzyła utwory, do których powstają te skomplikowane układy.

Twórcy programu obiecują, że usłyszymy pełen przekrój twórczości gwiazdy - od spokojnych, romantycznych melodii po szybkie i żywiołowe rytmy, idealne do energicznych tańców. Parkiet ma stać się miejscem pełnym muzycznych wspomnień i wzruszeń.

Sama zapowiedź obecności Kayah w roli sędzi wywołała już sporo szumu. W internecie pojawia się wiele głosów od fanów, którzy nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak piosenkarka poradzi sobie z ocenianiem innych i czy będzie surowa w swoich notach.

"To będzie wyjątkowy wieczór z największymi przebojami Kayah. Trzeci odcinek TZG będzie w całości poświęcony utworom wokalistki, a sama Kayah zasiądzie w jury. Oglądajcie #KayahNight już w niedzielę o 19:55! - czytamy na oficjalnym instagramowym koncie "TzG"."