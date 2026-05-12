74-letnia Ewa Kuklińska zachwyca na czerwonym dywanie. Trudno uwierzyć w jej wiek

Ewa Kuklińska wciąż olśniewa na czerwonym dywanie

Ewa Kuklińska to prawdziwa legenda polskiej sceny muzycznej i teatralnej. Artystka od dekad przyciąga uwagę nie tylko swoimi zdolnościami wokalnymi, ale również niesamowitą energią i elegancją. Niezależnie od tego, czy występuje przed publicznością, czy uczestniczy w branżowych wydarzeniach, zawsze prezentuje się niezwykle kobieco i z klasą. Swoją witalnością 74-latka z pewnością mogłaby konkurować ze znacznie młodszymi osobami z show-biznesu.

Widzowie cenią Ewę Kuklińską przede wszystkim za jej sceniczną charyzmę, swobodę oraz wszechstronny talent. Aktorka była związana z Teatrem Syrena przez niemal dwie dekady, gdzie brała udział w musicalach i widowiskach telewizyjnych. Do jej najbardziej rozpoznawalnych ról należą występy w filmach takich jak "Lata dwudzieste... lata trzydzieste...". Artystka zawsze wyróżniała się na scenie dynamiką i zmysłowością, co mimo upływu lat wciąż pozostaje jej znakiem rozpoznawczym.

Zobacz także: Samantha Fox kończy 60 lat. Gwiazda lat 80. jest żonata i szczęśliwa

Ile lat mają polskie aktorki i aktorzy? Możesz być nieźle zaskoczony Pytanie 1 z 10 Ile lat ma Bogusław Linda? 57 73 Następne pytanie

Ewa Kuklińska zadała szyku na wystawie Andrzeja Pągowskiego

Ewa Kuklińska to uosobienie doskonałego gustu i stylu, który niezmiennie imponuje jej sympatykom. Artystka regularnie udowadnia, że klasa i wdzięk nie przemijają z wiekiem. Pomimo upływu czasu 74-letnia gwiazda może pochwalić się nienaganną sylwetką i promiennym wyglądem, a jej obecność na wydarzeniach kulturalnych zawsze przyciąga uwagę mediów.

Niedawno piosenkarka pojawiła się na wernisażu wystawy zatytułowanej "Pągowski. Nie tylko plakaty". Na tę okazję wybrała czarne spodnie zestawione z topem w paski. Całość uzupełniła o oryginalny płaszcz z motywem kwiatowym, który dodał jej stylizacji wyjątkowego charakteru. Uwagę zwracała również perfekcyjna fryzura oraz rozpromieniona twarz gwiazdy, przez co trudno uwierzyć, że Ewa Kuklińska ma 74 lata.

Zobacz także: 67-letnia Grażyna Wolszczak w kusej mini. Zaskoczeni? Gwiazda zaszalała

Zobacz więcej zdjęć. Olga Frycz pokazała, jak teraz wygląda jej brzuch! Za nią trzy ciąże i trzy porody

Ewa Kasprzyk wylatuje z "Tańca z Gwiazdami"? Rafał Maserak mówi wprost!