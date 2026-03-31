Sławomir i Kajra ujawniają świąteczne plany. Artysta zdradził receptę na udany związek

Wielkanoc u Sławomira i Kajry

Nadchodzące dni to dla wielu Polaków doskonała okazja do wyciszenia, kultywowania starych zwyczajów oraz odpoczynku w rodzinnym gronie. W zgiełku codziennych spraw, ten moment pozwala na wzmocnienie rodzinnych więzi. Dla Magdaleny Kajrowicz i Sławomira Zapały, słynących z niezwykle żywiołowych koncertów, świąteczny czas stanowi stały, nienaruszalny punkt w kalendarzu.

Artyści świetnie dogadują się zarówno przed kamerami, jak i po zejściu ze sceny. Twórcy przebojów „Miłość w Zakopanem” oraz „Weselny pyton” stanęli na ślubnym kobiercu w 2011 roku. Równo pięć lat po wypowiedzeniu sakramentalnego „tak”, na świat przyszedł ich syn Kordian. Już we wrześniu bieżącego roku chłopiec będzie świętował swoje dziesiąte urodziny.

Kryzys w związku gwiazd. Kajra i Sławomir ratowali swoje małżeństwo

Mimo upływu piętnastu lat od ślubu, muzyczny duet musiał stawić czoła poważnym problemom. Artyści wrócili pamięcią do trudnych chwil podczas wywiadu udzielonego Magdzie Mołek w jej autorskim podcaście „W moim stylu”. Sławomir i Kajra przyznali wówczas, że całkowicie zatracili się w rozwijaniu kariery oraz zarabianiu pieniędzy. Przez brak intymności i czasu tylko we dwoje, ich życiowa relacja mocno ucierpiała.

Było tyle pracy, że nasze małżeństwo wyglądało trochę jak firma, a nie małżeństwo normalne. Rozmawialiśmy tylko o pracy, o tym, co trzeba zrobić, na kiedy i straciliśmy w pewnym momencie taki dobry kontakt, rozmowy - wyznał artysta.

Projekt Sławomir' stał się substytutem naszego małżeństwa. Jak ta nasza doba miała 72 godziny, to my, będąc ze sobą cały czas, potrafiliśmy się za sobą stęsknić, bo my nie mieliśmy go dla siebie jako mąż i żona - dodała Kajra.

Piosenkarz o świątecznych obowiązkach

Obecnie Sławomir i Kajra potrafią idealnie pogodzić życie prywatne z zawodowym, choć wcale nie zwalniają tempa i chętnie podejmują się nowych wyzwań. Na kilkanaście dni przed świętami pojawili się w programie śniadaniowym „halo tu polsat”, gdzie opowiadali o najnowszym singlu „Bartek”, stworzonym przy współpracy z Marcinem Wyrostkiem. Celebryci dumnie pochwalili się przekroczeniem bariery miliona subskrybentów na swoim kanale YouTube, a także wspomnieli o domowych przygotowaniach.

Ja mam hopla na punkcie przygotowywania świąt, te wszystkie króliczki, zajączki… - powiedziała Kajra.

A ja wychodzę z kuchni i to jest największa pomoc" - dopowiedział Sławomir, dodając: "Wiele małżeństw pracuje razem, ale nas ratuje poczucie humoru. Mamy w sobie wsparcie i chronimy się nawzajem. To jest nasza siła!