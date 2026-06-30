Seweryn Krajewski zniknął z Polski. Wiadomo, co robi w USA

Początki i sukcesy Seweryna Krajewskiego

Polska muzyka bez Seweryna Krajewskiego (79 l.) byłaby niepełna. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiał z grupami Błękitni oraz Złote Struny. Potem przyszedł czas na współpracę z Czerwono-Czarnymi. W 1965 roku jego kariera nabrała tempa po dołączeniu do Czerwonych Gitar, gdzie u boku Krzysztofa Klenczona wyrósł na najważniejszego kompozytora formacji.

Sława przyszła szybko, a początki działalności Czerwonych Gitar to pasmo ogromnych osiągnięć. Media okrzyknęły ich mianem „polskich Beatlesów” oraz „Beatlesami Europy Wschodniej”. Niestety z czasem relacje między muzykami uległy pogorszeniu, co rodziło liczne konflikty.

W 1997 roku Seweryn Krajewski podjął decyzję o rozstaniu z Czerwonymi Gitarami i rozpoczęciu działalności solowej. Skupił się na wydawaniu płyt, współpracy z czołowymi postaciami polskiej estrady oraz pisaniu muzyki do filmów.

Jego życie uczuciowe również budziło zainteresowanie. Spotykał się między innymi z Urszulą Sipińską (78 l.) i Ireną Jarocką. Z romansu z jedną z fanek narodziła się w 1969 roku córka Julitta. Krajewski nigdy nie przyznał się do ojcostwa, choć sąd zdecydował inaczej i nakazał płacenie alimentów. Przez ponad cztery dekady dzielił życie z Elżbietą, matką jego dwóch synów: Sebastiana (ur. 1975) i Maksymiliana, który zginął tragicznie (1984–1990). Bolesna strata i napięte relacje ze starszym synem doprowadziły do tego, że małżeństwo rozpadło się na długo przed formalnym rozwodem.

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Jakie jest obecne życie Seweryna Krajewskiego?

Rok 2012 przyniósł przełom, kiedy Seweryn Krajewski postanowił wyjechać z Polski. Jego nowym domem stały się Stany Zjednoczone, gdzie po zakończeniu małżeństwa związał się z Heleną Giersz, zajmującą się produkcją filmową. Para osiedliła się w okazałej rezydencji. Zakochani żyją z dala od mediów i nie rozmawiają z prasą. Sporadyczne wieści o artyście pojawiają się jedynie na profilach związanych z Fundacją im. Seweryna Krajewskiego.

Kulisy jego obecnego życia lekko odsłonił Bogdan Olewicz, autor piosenek i dobry znajomy muzyka. Jak zdradził na łamach „Faktu”, Krajewski wydaje się być osobą „chyba szczęśliwą”, cieszącą się spokojem w swoim domu nad oceanem.

Dowiedziałem się, że w gruncie rzeczy jest chyba szczęśliwy. Gdzieś tam, na swojej plaży, w spokojnym rytmie życia. Może właśnie tego potrzebował. Trzeba pamiętać, że stworzył ogromną liczbę utworów. Myślę też, że przychodzi taki moment, kiedy nie tyle kończy się talent, ile potrzeba tworzenia. Tak jak wybaczamy wokalistom, którzy już nie śpiewają, tak samo powinniśmy zrozumieć twórców, którym pisanie przestaje sprawiać przyjemność i nie daje już inspiracji. Być może coś jeszcze tworzą: dla siebie, do szuflady. Z drugiej strony artysta zazwyczaj chce dzielić się swoją twórczością z ludźmi, pokazywać efekty swojej pracy - mówił Olewicz.

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