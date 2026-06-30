Katarzyna Skrzynecka z dumą prezentuje swój balkon. Tak uszykowała go na lato!

Katarzyna Skrzynecka relaksuje się na balkonie

Katarzyna Skrzynecka jest już w pełni gotowa na letnie upały w stolicy. Przed nią wiele słonecznych dni i ciepłych wieczorów, które planuje celebrować w komfortowych warunkach na swoim mokotowskim balkonie.

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Tak, jest ekstremalnie gorąco. Ale wszak jest czerwiec i lato. I gdyby lało, było zimno i szaroburo - dopiero wtedy byśmy narzekali. Zachowując bezpieczny zdrowy rozsądek przy wysokich temperaturach, cieszę się, że mój warszawski tarasik na Mokotowie ma prawdziwie grecką aurę, a moja "Greczynka" - bougainvillea rozhulała się kwitnieniem. Za 3...4 dni będzie przecudną Miss listności i kwiecia - napisała w sieci dumna Skrzynecka, pokazując ujęcia wykonane na swoim uroczym "tarasiku".

Aktorka z satysfakcją prezentuje nie tylko samą aranżację swojego letniego azylu, ale również znakomicie rozwijającą się roślinność. W internetowym wpisie Katarzyna Skrzynecka zwróciła uwagę na bugenwillę, znaną potocznie jako kącicierń. Ta efektowna roślina wyróżnia się obfitym kwitnieniem i nasyconą, fioletową barwą, co prawdopodobnie skłoniło gwiazdę do dopasowania do niej barwnych akcentów dekoracyjnych na balkonie.

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Katarzyna Skrzynecka zachwyca nową aranżacją balkonu

W poprzednim sezonie letnim Katarzyna Skrzynecka eksponowała na swoim tarasie dekoracje w tonacjach różowych i błękitnych. Wybór niebieskich akcentów był wyraźnym nawiązaniem do jej wielkiej pasji, czyli Grecji. Wysiłki aktorki zmierzające do przeniesienia śródziemnomorskiego klimatu do Warszawy przyniosły znakomity efekt wizualny. Przestrzeń urozmaiciły rośliny w kolorowych osłonkach, komfortowy podwieszany fotel oraz stół idealny do rodzinnych posiłków na świeżym powietrzu.

Podczas tegorocznych przygotowań do lata, aktorka zdecydowała się na dominację fioletu, wpadającego w odcień fuksji, harmonijnie łącząc go z elementami wykonanymi z naturalnego drewna.

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"Ten kolor, magenta, opanował cały balkon. Cudnie", "Ale piękny balkon", "Pięknie - można się relaksować" - uznali fani Katarzyny.

Katarzyna Skrzynecka przeszła spektakularną metamorfozę. Nie wygląda, jak kiedyś

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