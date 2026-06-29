Katarzyna Bosacka świętuje wyjątkowy jubileusz. Pokazała urocze zdjęcia z drugim mężem

Nowe życie Katarzyny Bosackiej po bolesnym rozstaniu

W połowie 2023 roku rozpadł się wieloletni związek Katarzyny Bosackiej i jej byłego męża Marcina. Sytuacja ta okazała się ogromnym zaskoczeniem, zwłaszcza że jeszcze niedługo przed tym wydarzeniem małżonkowie publicznie zapewniali o swoim uczuciu. Odejście partnera do innej kobiety wywołało szok zarówno u samej prezenterki, jak i wśród jej fanów. Były mąż postąpił podobnie jak przed laty jego ojciec, zostawiając żonę i czwórkę ich wspólnych dzieci.

Procedura rozwodowa dobiegła końca w marcu 2024 roku, a wyrok zapadł błyskawicznie, podczas trwającego zaledwie trzydzieści minut posiedzenia. Relacja Marcina Bosackiego z nową partnerką również szybko się zakończyła. Tymczasem 54-letnia dziennikarka nie zamknęła się na miłość i około pół roku po rozwodzie otwarcie przyznała, że w jej życiu pojawił się ktoś nowy.

Początkowo prezenterka z dystansem podchodziła do publicznego opowiadania o nowym partnerze, jednak z upływem czasu stało się jasne, że ich relacja zmierza w poważnym kierunku. Choć plotki o potencjalnym ponownym zamążpójściu krążyły od dawna, Bosacka skutecznie unikała potwierdzania tych rewelacji. Sytuacja zmieniła się dopiero pod koniec czerwca 2025 roku, kiedy to gwiazda podzieliła się w sieci fotografią ze swojego ślubu.

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Radosna rocznica ślubu Katarzyny Bosackiej

Uroczystość zaślubin Katarzyny Bosackiej i Tomasza odbyła się 28 czerwca minionego roku w kameralnym gronie. Dziennikarka zaprezentowała się w szykownej kreacji w odcieniu kobaltu, którą uzupełniła różowym obuwiem, natomiast jej mąż wybrał klasyczny granatowy garnitur. Pod opublikowaną wówczas fotografią znalazł się krótki, lecz wymowny wpis: „I żyli długo i szczęśliwie”.

Teraz, w dniu pierwszej rocznicy, prezenterka podzieliła się ze swoimi obserwatorami na Instagramie nowymi zdjęciami. Pierwsza fotografia to pamiątka z ubiegłorocznej ceremonii, ale szczególne zainteresowanie wzbudziło kolejne ujęcie. Małżonkowie pokazali ogromny dystans do siebie, pozując w strojach przypominających... marchewkę z groszkiem.

Jak marchewka z groszkiem, jak cebulka ze śledziem, dziś pierwsza rocznica i dalej jedziem! - napisała w poście.

Na co dzień Katarzyna Bosacka dba o prywatność swojego wybranka i rzadko dzieli się szczegółami z ich życia domowego. Od tej zasady bywają jednak wyjątki. Tomasz pojawił się u jej boku publicznie między innymi podczas jesiennej premiery spektaklu teatralnego, wzbudzając spore zainteresowanie mediów.

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