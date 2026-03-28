Sanatorium miłości 2026. Wielka awantura w programie! Uczestniczka posunęła się za daleko

Awantura w "Sanatorium miłości". Barbara wściekła resztę kuracjuszy

Czwarta odsłona szóstego sezonu "Sanatorium miłości" dostarczy widzom ogromnych wrażeń. Bohaterowie show rozpoczną swój dzień z dużą dawką ruchu, ponieważ wezmą udział w profesjonalnych zajęciach sportowych prowadzonych przez mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego. Duch zdrowej rywalizacji i pozytywna energia błyskawicznie zostaną jednak przyćmione przez wyjątkowo napiętą atmosferę, wynikającą z potężnego sporu w zespole.

Sytuacje z minionych dni doprowadziły do tego, że pozostali uczestnicy stracili resztki wyrozumiałości dla zachowania Barbary. Problem urośnie do takich rozmiarów, że zostanie oficjalnie omówiony w trakcie konfrontacji całej grupy z gospodynią formatu, Martą Manowską. Głos zabierze między innymi Bożena, która bez ogródek zrelacjonuje nieprzyjemny incydent oraz niezwykle agresywną postawę swojej koleżanki.

Miałam nieprzyjemną sytuację, ponieważ zaatakowała mnie. Padły mocne słowa, wulgaryzmy, ja sobie na to nie pozwolę. Ja się wycofałam, jak większość grupy, nie chcieliśmy mieć bliższego kontaktu z nią. Nie można porozmawiać, nie można powiedzieć: uspokój się, bo jest od razu atak - powie poruszona Bożena.

Szczere wyznanie uczestniczki wprawi w osłupienie nie tylko resztę grupy, ale również samą prowadzącą. Marta Manowska zdecyduje się na bezpośrednią interwencję i spróbuje porozmawiać z Barbarą, aby opanować ten poważny konflikt. Odpowiedź na pytanie, czy te mediacje przyniosą jakikolwiek efekt i przywrócą zgodę w uzdrowisku, poznamy w najnowszej odsłonie programu.

Henryk i Emilia z "Sanatorium miłości" mają romans? Taniec rozpalił zmysły

Kiedy opadną już sportowe oraz konfliktowe emocje, uczestnicy udadzą się na wieczorny odpoczynek. Kuracjusze wezmą udział w kultowych fajfach, które staną się doskonałą szansą na zapomnienie o wcześniejszych kłótniach. Wspólna zabawa na parkiecie nie tylko wyzwoli pozytywną energię, ale też mocno zbliży do siebie seniorów. Główną gwiazdą tanecznego wieczoru zostanie Henryk z Gliwic. Mężczyzna będzie początkowo adorował kilka kobiet, jednak ostatecznie poświęci swój czas wyłącznie Emilii, z którą odda się bardzo zmysłowemu tańcowi. Uczestnik wprost przyzna, że seniorka całkowicie go oczarowała.

Emilia… czuję, że jakaś iskierka tam jest, ale to trzeba jeszcze czasu. Jak patrzę jej w oczy, to mi kolana się robią z waty

Wiele wskazuje na to, że w małopolskim uzdrowisku właśnie rozpoczyna się zupełnie nowy, romantyczny etap. Wyznanie Henryka potwierdza, że seniorzy mogą liczyć na prawdziwe uczucie i namiętność w trakcie trwania telewizyjnego turnusu.

"Sanatorium miłości" odcinek 4 i 5. Zmiana w ramówce TVP w Święta Wielkanocne

Najnowszą, czwartą część przygód seniorów będzie można obejrzeć w niedzielę, 31 marca o godzinie 21:25 na antenie TVP1. Widzowie muszą jednak przygotować się na istotne modyfikacje w planie emisji kolejnego, piątego odcinka hitowego formatu. Zostanie on zaprezentowany wyjątkowo w Lany Poniedziałek, 1 kwietnia o 21:25 w telewizyjnej Jedynce. Z kolei w wielkanocną niedzielę o tej samej porze stacja wyemituje specjalny, zerowy odcinek nadchodzącego sezonu "Rolnik szuka żony", w którym zaprezentowane zostaną wizytówki nowych kandydatów i kandydatek.

