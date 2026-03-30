Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski nadal bez rozwodu. Aktor stawił się w sądzie sam

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski kończą wieloletnie małżeństwo

Przez długi czas Roma Gąsiorowska oraz Michał Żurawski byli traktowani jako wyjątkowo zgrany duet w polskiej branży filmowej. Artyści regularnie błyszczeli na czerwonych dywanach oraz imprezach medialnych, stanowiąc wzór szczęśliwej relacji w świecie show-biznesu. Z upływem czasu wyszło jednak na jaw, że w ich domowym zaciszu narastał poważny kryzys. O kłopotach w związku popularnej pary plotkowano w kuluarach już od kilku lat. Choć początkowo oboje konsekwentnie unikali zabierania głosu w tej sprawie, ostatecznie aktorka potwierdziła definitywny koniec ich wspólnego życia i poinformowała o trwających procedurach rozwodowych.

Głośne rozstanie aktorów. Roma Gąsiorowska mówiła o problemach

Podczas jednej z rozmów z mediami Roma Gąsiorowska otwarcie stwierdziła, że postanowienie o zakończeniu związku zapadło znacznie wcześniej, jednak oboje skutecznie zatajali ten fakt przed opinią publiczną. Gwiazda argumentowała to chęcią ochrony swojej prywatności oraz zapewnienia spokoju całej rodzinie w tym niezwykle trudnym czasie.

Znana aktorka nie ukrywała również sporych przeszkód, z jakimi oboje mierzyli się podczas trwania małżeństwa. Wśród głównych komplikacji wymieniała problem z alkoholem, który znacząco rzutował na ich codzienne funkcjonowanie pod jednym dachem. Artystka zaznaczała przy tym, że była to sytuacja wymagająca ogromnego zaangażowania od wszystkich domowników, a każdy musiał uporać się z własnymi słabościami.

Pomimo piętrzących się problemów oboje przez bardzo długi czas starali się ratować rozpadające się małżeństwo. Ostatecznie zrezygnowali jednak z dalszych prób i postanowili uregulować swoje sprawy życiowe za pośrednictwem wymiaru sprawiedliwości.

Michał Żurawski czekał pod salą rozpraw. Zaskakująca nieobecność żony

W poniedziałek 30 marca 2026 roku zorganizowano następną rozprawę w procesie rozwodowym znanej pary. W gmachu instytucji stawił się Michał Żurawski, który cierpliwie oczekiwał na korytarzu na rozpoczęcie wokandy. Obecni na miejscu fotoreporterzy uwiecznili aktora, gdy ten oparty o ścianę raczył się napojem z papierowego kubka przed wejściem na salę. Roma Gąsiorowska całkowicie zrezygnowała tego dnia z wizyty w sądzie. Chociaż powszechnie spodziewano się szybkiego finału tej głośnej sprawy, marcowe posiedzenie ponownie nie przyniosło wiążącego wyroku orzekającego koniec małżeństwa.

