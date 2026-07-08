Robert Janowski z młodszą o ponad dekadę żoną. Tak szaleli w Międzyzdrojach

Popularna nadmorska impreza kulturalna ponownie ściągnęła do Międzyzdrojów mnóstwo artystów oraz celebrytów z całego kraju. Wielkie święto kina i telewizji nie mogło się odbyć bez obecności Roberta i Moniki Janowskich. Zakochani chętnie spędzali czas wolny nad brzegiem morza, gdzie w doskonałych nastrojach wykorzystywali każdą dostępną chwilę na relaks.

Robert Janowski i jego żona Monika na plaży w Międzyzdrojach. Tak szaleli

Trzecie małżeństwo wieloletniego prowadzącego program „Jaka to melodia?” zostało zawarte w 2013 roku. Właśnie wtedy słynny muzyk poślubił kostiumografkę Monikę Głodek podczas ślubu cywilnego. W dziesiątą rocznicę tego wydarzenia małżonkowie zdecydowali się na ponowne złożenie sobie obietnic. Warto przypomnieć, że po kościelnym stwierdzeniu nieważności poprzedniego związku prezentera, para wzięła również ślub w kościele w 2014 roku. Zakochani rzadko dzielą się swoim życiu prywatnym, jednak tym razem zrobili wyjątek podczas wizyty nad Bałtykiem. To właśnie tam postanowili uwiecznić swój wyjazd sesją fotograficzną na piaszczystym brzegu morza. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Para w końcu uwolniła się od stalkerki

Prezenter i jego małżonka regularnie powtarzali, że stanowili dla siebie oparcie w najbardziej kryzysowych sytuacjach. Najważniejszym testem ich relacji okazała się długa walka ze stalkerką, Moniką J. Dramat gwiazdora zapoczątkowany został w 2011 roku, a niedługo po ślubie ogłoszono pierwszy wyrok. Kobiecie po trzech kolejnych latach zasądzoną obowiązkową terapię w placówce psychiatrycznej, jednak prawdziwa ulga nadeszła dopiero w 2023 roku. Prześladowczyni została wtedy skierowana do więzienia, co ostatecznie zamknęło ten trudny rozdział w życiu pary.

"Nawet nie wiem, co napisać i jak ująć w słowa to, że po 12 latach życia w strachu, możemy wreszcie odetchnąć, pójść na spacer bez lęku, uśmiechnąć się do siebie i wiosny... Dla kogoś - wielkie nic, coś naturalnego, ot - dzień jak co dzień, kolejna niedziela... Dla nas SPOKÓJ - sen nierealny, nieosiągalny byt, spełnienie marzeń..." - pisał artysta w mediach społecznościowych.

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