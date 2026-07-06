Gwiazdy w Międzyzdrojach. Magdalena Różczka, Jan Holoubek, Olga Bołądź i inni pozowali fotoreporterom

Magdalena Różczka i Jan Holoubek na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach

Od drugiego do piątego lipca nad Bałtykiem królowały wybitne osobistości ze świata literatury, muzyki oraz kina i teatru. Dwudziesta dziewiąta odsłona popularnego wydarzenia przyciągnęła tłumy widzów spragnionych kontaktu ze sztuką na najwyższym poziomie. Organizatorzy zadbali o zróżnicowany harmonogram, w którym znalazło się miejsce na liczne koncerty, projekcje filmowe, spektakle i inne atrakcje towarzyszące.

Kulminacyjny moment imprezy nastąpił w sobotę na legendarnej już Alei Gwiazd. Kolejna grupa zasłużonych dla rodzimej kultury twórców uhonorowała to miejsce swoimi odciskami dłoni, powiększając tym samym zacne grono wyróżnionych wcześniej artystów.

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Nowe odciski dłoni. Wyróżnieni m.in. Piotr Głowacki, Irena Santor i Robert Więckiewicz

Wyróżnienie w postaci pamiątkowej tablicy trafiło w tym roku do dziesięciu znakomitych postaci polskiego show-biznesu. Swoje dłonie odcisnęli Piotr Głowacki, Rafał Zawierucha, Olga Bołądź, Jan Holoubek, Robert Więckiewicz, Robert Janowski, Marcin Daniec, Katarzyna Grochola oraz Irena Santor. Swój ślad pozostawił również Wojciech Gąssowski, jednak obowiązki zawodowe uniemożliwiły mu osobisty udział w ceremonii na nadmorskiej promenadzie.

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Wydarzenie na świeżym powietrzu zgromadziło mnóstwo wczasowiczów i stałych mieszkańców kurortu. Fani mieli doskonałą okazję, aby porozmawiać ze swoimi idolami z ekranu, poprosić o autograf i zrobić sobie wspólne, pamiątkowe fotografie.

Olga Bołądź zaskakuje stylizacją, a Magdalena Różczka stawia na luźny garnitur

Ubiór znanych osobistości zawsze budzi ogromne zainteresowanie i tak było również w tym przypadku. Magdalena Różczka u boku Jana Holoubka chętnie uśmiechała się do obiektywów aparatów. Aktorka ubrała luźny garnitur w czarno-czerwonych barwach, podczas gdy jej partner zdecydował się na sprawdzoną klasykę w postaci szarego kompletu z czarną bazą. Ogromne wrażenie robiła Olga Bołądź, która założyła satynową kreację przypominającą koszulę nocną. Dopełnieniem jej bardzo letniego wizerunku były stylowe kowbojki.

Atrakcje w Międzynarodowym Domu Kultury i kinie Eva

Organizatorzy przygotowali dla odwiedzających znacznie więcej propozycji niż samo uroczyste odsłonięcie pamiątkowych płyt. Chętni brali udział w plenerowych seansach kinowych, spotkaniach z ulubionymi pisarzami, recitalach i widowiskach teatralnych. Na scenach kina Eva oraz Międzynarodowego Domu Kultury wystawiono wiele docenianych przez krytyków sztuk, a po zmroku popularne produkcje filmowe wyświetlano wprost pod rozgwieżdżonym niebem. Zadbano również o najmłodszych uczestników festiwalu, dla których przygotowano wspólne czytanie bajek i spotkania z artystami w rodzinnej atmosferze.

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