Żona dała Janowi Machulskiemu wolność. Jego decyzja na lata scementowała rodzinną tajemnicę

Drugie życie Jana Machulskiego. Kim była matka jego sekretnego syna?

Podczas gdy cała Polska widziała w Janie Machulskim legendarnego Kwintę, on sam odgrywał znacznie bardziej skomplikowaną rolę w życiu prywatnym. W końcówce lat 90. w jego świecie pojawiła się Agnieszka Zduńczyk, aktorka młodsza od jego żony o pół wieku. Poznali się, gdy była jeszcze jego studentką, ale zawodowa relacja szybko przerodziła się w coś znacznie głębszego. Machulski zaangażował ją do swojego Teatru Zwierciadło, a ich więź stawała się coraz silniejsza, dając początek historii, która przez lata miała pozostać jedną z największych tajemnic polskiego show-biznesu.

Jedenaście lat, dwa domy. Tak Jan Machulski ukrywał swoją drugą rodzinę

Ich związek nie był przelotnym romansem, ale trwającą 11 lat, stałą relacją. Artystycznie i prywatnie stali się nierozłączni. W 2000 roku doszło do niezwykłej sytuacji – Jan, jego żona Halina i Agnieszka zagrali razem w serialu "Miasteczko", tworząc na planie trójkąt, o którym w środowisku huczało od plotek. Machulski powierzył jej też główną rolę w swojej ostatniej sztuce "Niebezpieczne zabawy", z którą latami jeździli po świecie. "Polonia zakochała się w nas" – mówił aktor. Choć mieszkali osobno, tworzyli drugi, równoległy świat. Jak wspominała Zduńczyk: "Byłam w związku z Janem przez jedenaście lat. Nigdy nie rozmawialiśmy o ślubie. Nie nalegałam".

Gdy na świat przyszedł syn, Jan Machulski usłyszał jedno pytanie

W 2003 roku wszystko się zmieniło. Agnieszka Zduńczyk urodziła syna, Wojciecha. Aktor, mimo podwójnego życia, był obecny w jego codzienności, budując z nim silną więź. Prawda o dziecku dotarła oczywiście do jego żony, Haliny Machulskiej. Jej reakcja była jednak daleka od spodziewanej. Jak relacjonuje Anna Bimer w biografii rodziny, aktorka zaoferowała mężowi pełną wolność. "Powiedziała, że skoro w grę wchodzi dziecko, ma pełną wolność i w każdej chwili dostanie rozwód" – czytamy w książce. Jednak Jan Machulski nie chciał odchodzić. Jego decyzja na zawsze scementowała istnienie dwóch rodzin i tajemnicy, którą znało tylko najbliższe otoczenie.

Po latach milczenia syn Jana Machulskiego zabrał głos

Jan Machulski zmarł w 2008 roku, zabierając sekret swojego drugiego ojcostwa do grobu. Przez kolejne 14 lat prawda nie ujrzała światła dziennego. Dopiero gdy Wojciech skończył 19 lat, zdecydował się publicznie potwierdzić swoje pochodzenie. Jego słowa były proste, ale miały ogromną moc: "Tak, to prawda, jestem synem Jana Machulskiego". Zamiast żalu czy pretensji, w jego wspomnieniach wybrzmiewała miłość i ciepło. "Miałem 5,5 roku, gdy tata zmarł, ale dobrze go pamiętam. Spędzaliśmy dużo czasu razem" – wyznał. W ten sposób historia podwójnego życia legendarnego Kwinty znalazła swój cichy, ludzki finał.

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