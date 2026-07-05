Irena Santor skradła show w Międzyzdrojach! 91-letnia piosenkarka odcisnęła dłoń i zachwyciła formą

Irena Santor błyszczała w Międzyzdrojach. W wyjątkowy sposób uhonorowano artystkę

Obecność niekwestionowanej gwiazdy polskiej sceny muzycznej Ireny Santor nad morzem wzbudziła ogromne uznanie publiczności. Chociaż seniorka unika obecnie tłumnych wydarzeń, w tym przypadku zdecydowała się na udział w uroczystości. Jej klasa i niesamowity szyk zwróciły uwagę już podczas otwierającego festiwal koncertu, a kolejnego dnia wokalistka stała się główną bohaterką podniosłej ceremonii. Wiele osób uznało to za najbardziej poruszający moment całej imprezy w Międzyzdrojach.

Uroczysta Gala Odciśnięcia Dłoni z udziałem piosenkarki miała miejsce 4 lipca. Przy aplauzie zaproszonych gości oraz sympatyków Irena Santor zostawiła swój ślad w popularnej Alei Gwiazd. Gest ten oficjalnie włączył ją do grona najbardziej zasłużonych twórców kultury polskiej, których pamiątkowe dłonie przyciągają rokrocznie rzesze turystów. To właśnie na ten punkt programu czekało najwięcej festiwalowych gości.

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Irena Santor zadała szyku na festiwalu

Na ten szczególny dzień Irena Santor wybrała niezwykle gustowny komplet, w którego skład wchodził jasnoszary garnitur oraz niebieska bluzka wzbogacona ciekawym zdobieniem. Całość uzupełniały ciemne okulary. Znakomita kondycja i elegancja 91-latki to najlepszy dowód na to, że wiek to tylko liczba. Artystka z nieskrywaną radością i szczerym uśmiechem pozdrowiła licznie zebranych fanów, pozując również do pamiątkowych fotografii. Pojawienie się legendy wzbudziło ogromną sensację, a otaczający ją fani starali się zachować w pamięci te niecodzienne chwile.

29. edycja Festiwalu Gwiazd sprawiła, że Międzyzdroje ponownie zatętniły życiem kulturalnym. Wśród znanych aktorów, pisarzy oraz ludzi filmu, Irena Santor świeciła szczególnym blaskiem, będąc niekwestionowaną gwiazdą wydarzenia. Uhonorowanie piosenkarki, która od wielu lat jest wizytówką polskiej sceny, stanowiło niezwykle symboliczny akcent. Odcisk dłoni to piękne podsumowanie jej zasług i wkładu w kształtowanie krajowej piosenki.

Oprócz Santor na gali pojawili się Katarzyna Grochola, Piotr Głowacki, Rafał Zawierucha, Robert Janowski, Jan Holoubek, Olga Bołądź, Wojciech Gąssowski, Marcin Daniec i Robert Więckiewicz.

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