Religijne życzenia na Niedzielę Palmową. Piękne kartki z wierszykami do pobrania 29.03.2026

Niedziela Palmowa to wyjątkowy dzień w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Obchodzona jest na tydzień przed Wielkanocą i rozpoczyna Wielki Tydzień, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa Chrystusa przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Tego dnia wierni wybierają się do Kościoła, by uczestniczyć nie tylko we mszy świętej, ale także w uroczystej procesji z palmami. Dlaczego Niedziela Palmowa jest ważna? To święto nawiązuje do wydarzenia opisanego w Ewangelii, czyli uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tłumy ludzi witały Go z radością, machając gałązkami palmowymi, kładąc je na drodze i wołając: "Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!". Ten moment pokazuje, że Jezus został rozpoznany jako Mesjasz i Król, choć już kilka dni później został odrzucony i ukrzyżowany. Niedziela Palmowa jest więc dniem radości i zadumy jednocześnie.

Niedziela Palmowa - życzenia religijne

Błogosławionej Niedzieli Palmowej pełnej wiary i miłości.

Niech palma będzie znakiem zwycięstwa dobra w Twoim życiu.

Pokój, który przynosi Chrystus, niech zagości w Twoim domu.

Niech ta Niedziela Palmowa rozpocznie w Tobie prawdziwy Wielki Tydzień.

Z serca życzę Ci radości, wiary i bliskości Boga.

Niech radosny wjazd Jezusa do Jerozolimy przyniesie Ci wewnętrzny pokój.

Oby palma w Twojej dłoni przypominała o sile wiary.

Niech łaska Boża spłynie na Ciebie w tę wyjątkową niedzielę.

Palmowa niedziela - niech będzie początkiem odnowy serca.

Z błogosławieństwem na ten święty czas – dobrego, Bożego dnia!

Niech Jezus, Król Pokoju, króluje w Twoim sercu dziś i zawsze.

Niedziela Palmowa - kartki religijne

Jeszcze kilka lat temu kartki wysyłało się głównie Pocztą Polską. Dziś zamiast tradycyjnych kartek wybieramy e-kartki. Można je pobrać z internetu, a następnie wysłać rodzinie, znajomym, przyjaciołom, współpracownikom i innym osobom, za pośrednictwem wiadomości MMS lub komunikatorów takich jak Messenger, WhatsApp lub nawet Instagram. W naszej galerii poniżej znajdziecie najpiękniejsze religijne kartki z okazji Niedzieli Palmowej. Z pewnością wywołają uśmiech na twarzy niejednej osoby bo są mądre i bardzo ładne.