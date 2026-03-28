Religijne życzenia na Niedzielę Palmową. Piękne kartki z wierszykami do pobrania 29.03.2026

Ewelina Kulasza
2026-03-28 22:56

Kiedyś przesyłaliśmy sobie tradycyjne kartki podpisane i zapakowane w kopertę na której widniał znaczek pocztowy. Dziś jest to coraz rzadziej praktykowane na rzecz kartek internetowych. Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy religijne e-kartki z okazji Niedzieli Palmowej. Każdy znajdzie coś dla siebie i będzie mógł przesłać je dalej.

Niedziela Palmowa to wyjątkowy dzień w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Obchodzona jest na tydzień przed Wielkanocą i rozpoczyna Wielki Tydzień, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa Chrystusa przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Tego dnia wierni wybierają się do Kościoła, by uczestniczyć nie tylko we mszy świętej, ale także w uroczystej procesji z palmami. Dlaczego Niedziela Palmowa jest ważna? To święto nawiązuje do wydarzenia opisanego w Ewangelii, czyli uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tłumy ludzi witały Go z radością, machając gałązkami palmowymi, kładąc je na drodze i wołając: "Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!". Ten moment pokazuje, że Jezus został rozpoznany jako Mesjasz i Król, choć już kilka dni później został odrzucony i ukrzyżowany. Niedziela Palmowa jest więc dniem radości i zadumy jednocześnie.

Niedziela Palmowa - życzenia religijne

  • Błogosławionej Niedzieli Palmowej pełnej wiary i miłości.
  • Niech palma będzie znakiem zwycięstwa dobra w Twoim życiu.
  • Pokój, który przynosi Chrystus, niech zagości w Twoim domu.
  • Niech ta Niedziela Palmowa rozpocznie w Tobie prawdziwy Wielki Tydzień.
  • Z serca życzę Ci radości, wiary i bliskości Boga.
  • Niech radosny wjazd Jezusa do Jerozolimy przyniesie Ci wewnętrzny pokój.
  • Oby palma w Twojej dłoni przypominała o sile wiary.
  • Niech łaska Boża spłynie na Ciebie w tę wyjątkową niedzielę.
  • Palmowa niedziela - niech będzie początkiem odnowy serca.
  • Z błogosławieństwem na ten święty czas – dobrego, Bożego dnia!
  • Niech Jezus, Król Pokoju, króluje w Twoim sercu dziś i zawsze.

Niedziela Palmowa - kartki religijne

Jeszcze kilka lat temu kartki wysyłało się głównie Pocztą Polską. Dziś zamiast tradycyjnych kartek wybieramy e-kartki. Można je pobrać z internetu, a następnie wysłać rodzinie, znajomym, przyjaciołom, współpracownikom i innym osobom, za pośrednictwem wiadomości MMS lub komunikatorów takich jak Messenger, WhatsApp lub nawet Instagram. W naszej galerii poniżej znajdziecie najpiękniejsze religijne kartki z okazji Niedzieli Palmowej. Z pewnością wywołają uśmiech na twarzy niejednej osoby bo są mądre i bardzo ładne.

