Dominika Serowska wylądowała w szpitalu z wenflonem w dłoni. Co się dzieje z partnerką Hakiela?

Dominika Serowska i Marcin Hakiel zostali rodzicami, a celebrytka ruszyła do „Królowej przetrwania”

Droga 33-letniej Dominiki Serowskiej do świata polskiego show-biznesu rozpoczęła się za sprawą relacji z 42-letnim Marcinem Hakielem. Znany tancerz, mający za sobą głośne rozstanie z 43-letnią Katarzyną Cichopek, spotykał się wcześniej przez pewien czas z inną tajemniczą kobietą o imieniu Dominika, z którą rozstał się w lipcu 2023 roku. Celebryta szybko otworzył się na nową miłość i związał się z obecną partnerką, z którą postanowił kolejny raz zbudować rodzinne gniazdo.

Pod koniec 2024 roku zakochani przywitali na świecie potomka, któremu nadali imię Romeo. Zaledwie kilka tygodni później chłopiec zaliczył debiut na branżowej ściance u boku rodziców. Minęło niespełna dwanaście miesięcy od porodu, gdy Dominika Serowska zasiliła obsadę trzeciej edycji popularnego formatu „Królowa przetrwania”. Zasady tej produkcji stacji TVN są proste – uczestniczki muszą radzić sobie w surowych warunkach dżungli, nie mając dostępu do codziennych luksusów ani łączności z zewnętrznym światem.

Partnerka Hakiela wylądowała w szpitalu po „Królowej przetrwania”

Ukochana słynnego choreografa pożegnała się z ekstremalnym formatem jako pierwsza. Konkurentki zdecydowały o jej eliminacji, argumentując, że rozłąka z partnerem oraz nowo narodzonym dzieckiem stanowi dla niej zbyt duże obciążenie psychiczne. Celebrytka nie żywiła do nich urazy za tę decyzję, a z dawnymi rywalkami z dżungli zobaczyła się ponownie podczas nagrywania specjalnego wydania zatytułowanego „Królowa przetrwania: Konfrontacje”.

Zaraz po wyemitowaniu wspomnianego programu w internecie pojawiło się zdjęcie, które mocno zaniepokoiło obserwatorów celebrytki. Serowska opublikowała na Instagramie relację bezpośrednio ze szpitalnej sali, prezentując na fotografii swoją dłoń z wkłutym wenflonem. Kadr został opatrzony krótkim podpisem: „tak się kończą konfrontacje”.

Redakcja serwisu Pudelek postanowiła skontaktować się z kobietą, aby sprawdzić jej stan zdrowia. Okazało się, że partnerka Marcina Hakiela opuściła już placówkę medyczną i przebywa w domu.

Mocne osłabienie, jest troszkę lepiej, ale muszę się oszczędzać, dzięki! - przekazała portalowi.

