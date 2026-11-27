Polsat pokaże finał hip-hopowej trylogii JIMKA

Telewizyjna premiera koncertu „JIMEK / ORKIESTRA / GOŚCIE – Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni” odbędzie się w sobotę 28 listopada. Początek emisji zapowiedziano na godzinę 22.00 w Polsacie.

Widowisko zostało zarejestrowane 12 września 2026 roku na warszawskim Lotnisku Bemowo. To właśnie tam Radzimir Dębski ponownie połączył rapowe brzmienia z rozbudowanymi aranżacjami przygotowanymi dla orkiestry symfonicznej.

Telewizyjna wersja pozwoli zobaczyć wybrane fragmenty koncertu również tym widzom, którzy nie uczestniczyli w wydarzeniu. Zgodnie z programem stacji emisję podzielono na dwie części.

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O.S.T.R., Molesta i Paktofonika w symfonicznych aranżacjach

Lista zaproszonych wykonawców przypomina przekrój przez kilka dekad historii polskiego hip-hopu. Na scenie pojawili się FU, Fokus i Rahim, Molesta, O.S.T.R., Fenomen, Mor W.A., Eldo, Grammatik, Kosma Król, Abradab, Bryndal oraz WYP-3.

Dla części publiczności będzie to podróż do początków polskiego rapu, kaset przegrywanych od znajomych i płyt, które dziś uchodzą za klasykę gatunku. Młodsi widzowie otrzymają natomiast okazję, by poznać utwory i wykonawców mających ogromny wpływ na rozwój rodzimej sceny.

JIMEK nie potraktował rapowych kompozycji jak materiału do delikatnego koncertu symfonicznego. Zachował ich rytm, energię i charakterystyczne partie wokalne, jednocześnie rozbudowując je o brzmienie instrumentów smyczkowych, dętych i sekcji perkusyjnej.

W przygotowania widowiska zaangażowana była około 80-osobowa orkiestra. Tak rozbudowany skład pozwolił nadać znanym utworom skalę, której nie mogły zapewnić tradycyjne koncertowe podkłady.

Historia zaczęła się na Lotnisku Bemowo

Pierwsza odsłona „Historii Polskiego Hip-Hopu” odbyła się w 2022 roku, również na warszawskim Lotnisku Bemowo. Projekt od początku miał być spotkaniem różnych pokoleń oraz stylów – od pionierów polskiego rapu po twórców, którzy zdobywali popularność w kolejnych dekadach.

Drugi rozdział został zaprezentowany w 2023 roku na Stadionie Śląskim. Skala widowiska ponownie wzrosła, a połączenie raperów z orkiestrą przestało być jednorazowym eksperymentem. Stało się osobnym muzycznym formatem, do którego JIMEK zapraszał kolejnych artystów.

We wrześniu 2026 roku projekt powrócił do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Dopisek „Rozdział III Ostatni” nie pozostawiał wątpliwości – koncert na Bemowie miał symbolicznie zamknąć całą trylogię.

Sam JIMEK nazywał projekt listem miłosnym do starego hip-hopu, na którym dorastał i który pomógł mu zbudować własną muzyczną tożsamość.

Finał nie ograniczył się do wspominania dawnych przebojów

Chociaż podstawą koncertu były utwory mocno zapisane w historii polskiego rapu, finałowy rozdział nie zamienił się w nostalgiczną akademię. Obok klasycznych numerów pojawił się również premierowy materiał.

Wydarzenie pokazało, że symfoniczne aranżacje nie muszą oznaczać wygładzenia hip-hopu ani pozbawienia go charakteru. Orkiestra potrafi podkreślić napięcie, rytm i emocje obecne w rapowych kompozycjach, a znane głosy mogą zabrzmieć w takim otoczeniu zupełnie inaczej.

Finał trylogii zamyka projekt rozpoczęty cztery lata wcześniej, ale nie zamyka samego pomysłu łączenia odległych muzycznych światów. To, co początkowo mogło wyglądać jak odważny eksperyment, ostatecznie przyciągnęło wielotysięczną publiczność i stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć JIMKA.

Koncert JIMKA w Polsacie – kiedy oglądać?

Koncert „JIMEK / ORKIESTRA / GOŚCIE – Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni” zostanie wyemitowany w sobotę 28 listopada. Początek widowiska zapowiedziano na godzinę 22.00 w Polsacie.

Na ekranie zobaczymy finał muzycznej opowieści, w której obok siebie stanęli wykonawcy reprezentujący różne miasta, pokolenia i etapy rozwoju polskiego rapu. Łączy ich orkiestra JIMKA oraz utwory, które dla wielu słuchaczy stały się ścieżką dźwiękową dorastania.