Daria Ładocha poprowadzi audycję w Radiu ESKA2

Dziennikarka, prezenterka telewizyjna i autorka programów kulinarnych staje przed nowym wyzwaniem. Już wkrótce Daria Ładocha pojawi się na antenie Radia ESKA2 ze swoją specjalną, świąteczną audycją. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy już nie mogą doczekać się bożonarodzeniowych smaków. Program "Ładocha na pożarcie na Święta" startuje już 28 listopada.

Daria Ładocha będzie gościć na antenie w każdą sobotę aż do 19 grudnia, w godzinach od 11:00 do 13:00. Słuchacze mogą liczyć na solidną dawkę wiedzy o polskich tradycjach kulinarnych i potrawach, które od lat królują na wigilijnych stołach.

Sekrety świątecznych potraw na antenie

W swojej audycji prezenterka weźmie na warsztat najpopularniejsze dania. Już wiadomo, że tematem pierwszego programu będzie prawdziwy klasyk polskiej kuchni, czyli bigos. To świetna okazja, by poznać tajniki przygotowania idealnych świątecznych potraw i zaskoczyć bliskich podczas uroczystej kolacji. Daria Ładocha, znana z książek i programów kulinarnych, podzieli się ze słuchaczami swoją wiedzą i pasją.

Radio ESKA2 rozdaje prezenty

To jednak nie koniec niespodzianek, jakie stacja przygotowała na grudzień. Już 4 grudnia rusza wielki konkurs "Świąteczna Paczka Radia ESKA2", który nawiązuje do dobrze znanej tradycji paczek z zakładów pracy. Idea jest prosta – dzielenie się radością i prezentami z najbliższymi. Każdy, komu uda się wygrać, otrzyma aż dwa zestawy upominków. Jeden z nich będzie mógł zatrzymać dla siebie, a drugi podarować wybranej osobie.

W paczkach znajdą się słodycze marki E.Wedel oraz zimowe gadżety od Radia ESKA2: kubek termiczny, skarpetki i czapka. Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej radia. Finały na antenie będą odbywać się codziennie od 7 do 23 grudnia. Stacja zaplanowała aż 52 finały, w których rozda łącznie 104 świąteczne paczki.

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Autor: Radio ESKA2/ Materiały prasowe

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