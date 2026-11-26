Pierwszy odcinek „M jak miłość” pokazano w kinie

Premierowy epizod „M jak miłość” został zaprezentowany podczas Warsaw SerialCon w warszawskiej Kinotece. Pokazy zaplanowano na 25 i 26 listopada. Odcinek znalazł się w części programu poświęconej kultowym polskim produkcjom telewizyjnym.

Dla wielu widzów obejrzenie początku serialu na kinowym ekranie było prawdziwą podróżą w czasie. Pierwszy odcinek trwał 38 minut, a za jego reżyserię odpowiadał Ryszard Zatorski. Scenariusz przygotowali Zatorski oraz Ilona Łepkowska.

Telewizyjna premiera odbyła się 4 listopada 2000 roku o godzinie 16.30 w TVP2. Nikt nie mógł wówczas przewidzieć, że rodzina Mostowiaków pozostanie z widzami przez kolejne dekady.

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Tak zaczynała się historia rodziny Mostowiaków

Pierwsza scena przedstawiała Lucjana Mostowiaka wracającego z Gródka, gdzie szukał pracowników do zbierania jabłek. W domu czekała na niego Barbara. Małżonkowie przygotowywali się do spotkania z dziećmi i obchodów 40. rocznicy ślubu.

Do Grabiny przyjeżdżały kolejne pokolenia rodziny. Każdy z bohaterów już w pierwszym odcinku otrzymał własny problem, który miał rozwijać się w kolejnych tygodniach.

Maria była w ciąży, ale nie chciała jeszcze dzielić się wiadomością z najbliższymi. Wcześniejsze trudne doświadczenia sprawiały, że obawiała się zbyt wcześnie cieszyć. Małgosia, najmłodsza córka Mostowiaków, przeżywała natomiast niepowodzenie związane ze studiami. Mimo bardzo dobrych wyników w technikum ogrodniczym nie dostała się na wymarzoną architekturę i nie wiedziała, co zrobić ze swoją przyszłością.

Marta mieszkała w Warszawie i rozwijała karierę sędziowską, samotnie wychowując syna. Już wtedy widać było, że jej zawodowe sukcesy nie oznaczają spokojnego życia osobistego.

Tak wyglądali pierwsi Mostowiakowie

W rolach Barbary i Lucjana wystąpili Teresa Lipowska oraz Witold Pyrkosz. Ich serialowy dom w Grabinie szybko stał się centralnym punktem całej opowieści.

W pierwszej obsadzie znaleźli się również Dominika Ostałowska, Małgorzata Pieńkowska, Joanna Koroniewska, Kacper Kuszewski, Robert Gonera, Cezary Morawski, Ewelina Serafin oraz bracia Marcin i Rafał Mroczkowie.

Część aktorów pozostała w produkcji przez kolejne dekady, inni odeszli znacznie wcześniej. Postacie, które początkowo wydawały się drugoplanowe, z czasem otrzymały własne rozbudowane historie, rodziny i dramaty.

Serial zatrzymywał miliony Polaków przed telewizorami

„M jak miłość” szybko przestało być jedynie opowieścią o jednej rodzinie. Wraz z pojawianiem się kolejnych bohaterów serial przenosił się między Grabiną, Gródkiem i Warszawą, pokazując życie kilku pokoleń.

Rekord oglądalności padł w marcu 2005 roku. Jeden z odcinków zgromadził przed telewizorami około 12,6 miliona osób. Dziś, w epoce serwisów streamingowych i oglądania produkcji o dowolnej porze, taki rezultat wydaje się niemal niemożliwy do powtórzenia.

Powrót pierwszego odcinka na duży ekran przypomniał jednak, dlaczego Mostowiakowie zdobyli taką popularność. Początek serialu był spokojny, rodzinny i pozbawiony widowiskowych zwrotów akcji. Jego siłą byli zwyczajni bohaterowie, w których problemach widzowie mogli rozpoznać samych siebie.