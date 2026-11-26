Violetta Villas, zmarła w grudniu 2011 roku. Artystka zapisała się w historii jako jedna z najbardziej barwnych postaci sceny muzycznej w okresie, gdy polska rzeczywistość była szara. Po 15 latach od jej odejścia do kin wchodzi produkcja "Violetta Villas", a z tej okazji swoimi wspomnieniami podzielił się Michał Wiśniewski, który pod koniec życia gwiazdy nawiązał z nią szczególną więź.

Michał Wiśniewski i Violetta Villas nagrali wspólny album. Jak zaczęła się ich znajomość?

Drogi muzyków przecięły się po raz pierwszy w 2002 roku podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wokalista niezwykle popularnego zespołu Ich Troje zdobył sympatię wielkiej damy estrady, co zaowocowało wejściem do studia nagraniowego. Ich wspólne wydawnictwo zatytułowane "Walentynkowe hity" okazało się dużym sukcesem i uzyskało status platynowej płyty.

Do tamtych wydarzeń czerwonowłosy artysta powrócił w programie "Pytanie na Śniadanie", krótko przed przypadającą 5 grudnia 15. rocznicą śmierci gwiazdy oraz zaplanowaną na 27 listopada premierą filmu "Violetta Villas", w którym główną rolę zagrała Sandra Drzymalska. Muzyk wyznał na antenie, że decyzja o wspólnym projekcie muzycznym wynikała z chęci wsparcia piosenkarki borykającej się wówczas z kłopotami finansowymi.

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Trudny koniec życia Violetty Villas. Michał Wiśniewski: "chciałem dobrze"

Lider Ich Troje odniósł się również do warunków, w jakich artystka spędziła swoje ostatnie lata, i przyznał, że z perspektywy czasu część własnych kroków ocenia krytycznie. Piosenkarz przekazał karmę dla zwierząt do przydomowego przytuliska gwiazdy w Lewinie Kłodzkim. Choć kierował się dobrymi intencjami, dziś uważa, że w ten sposób jedynie przeciągał sytuację, z którą pozbawiona odpowiedniego wsparcia ze strony państwa Villas wyraźnie sobie nie radziła.

Tak naprawdę została pozostawiona na pastwę losu. Była wystawiana jak taki obiekt muzealny. Od czasu do czasu przyjeżdżano po nią na wszelkiego rodzaju wywiady, stawała się trochę pośmiewiskiem - powiedział Michał Wiśniewski. - Ja jej dałem tony karmy, ale wbrew pozorom tym samym przedłużałem tylko jej gehennę. Chciałem dobrze, ale jak to zwykle bywa, nie zawsze te decyzje były słuszne - dodał.

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