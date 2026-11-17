Rahim zaczynał od bitów tworzonych w rodzinnym mieszkaniu

Sebastian Salbert, znany jako Rahim, urodził się 17 listopada 1978 roku w Katowicach. Z muzyką hip-hopową związał się w pierwszej połowie lat 90., gdy polski rap dopiero wypracowywał własny język, brzmienie i zasady.

Pierwsze bity przygotowywał na komputerze Amiga 1200 w rodzinnym mieszkaniu w Mikołowie. Nie dysponował profesjonalnym studiem ani zapleczem, które mają dzisiejsi debiutanci. Uczył się produkcji samodzielnie, eksperymentując z dostępnym sprzętem i nagraniami.

Jednym z jego pierwszych ważnych projektów był 3-X-Klan. Grupa pojawiła się na albumie „Księga tajemnicza. Prolog” Kalibra 44, a następnie wydała własną płytę „Dom pełen drzwi”. Już wtedy Rahim nie ograniczał się do rapowania. Interesowało go również konstruowanie utworów, produkcja oraz praca nad ich brzmieniem.

Kizo rapuje z zespołem disco polo. Nie byliśmy gotowi na ten drill!

Wybrał współpracę z Magikiem i Fokusem

Przełom nastąpił w 1998 roku. Rahim rozpoczął współpracę z Magikiem, który wcześniej opuścił Kaliber 44. Do projektu dołączył Fokus i tak narodziła się Paktofonika.

Decyzja nie była dla Rahima oczywista. Muzycy 3-X-Klanu mieli postawić go przed wyborem między dotychczasową grupą a nowym projektem. Raper zdecydował się na współpracę z Magikiem i Fokusem, ponieważ nagranie wspólnego albumu było jednym z jego marzeń.

„Kinematografia” ukazała się w grudniu 2000 roku. Płyta przyniosła utwory, które stały się klasyką polskiego rapu, między innymi „Jestem Bogiem”, „Chwile ulotne” i „Priorytety”. Osiem dni po premierze albumu Magik zmarł.

Paktofonika kontynuowała działalność jeszcze przez kilka lat. W 2003 roku Rahim i Fokus zdecydowali się zakończyć historię grupy, organizując pożegnalny koncert w katowickim Spodku. Nie oznaczało to jednak końca ich współpracy.

Po Paktofonice powstało Pokahontaz

Rahim i Fokus rozpoczęli kolejny etap pod nazwą Pokahontaz. Debiutancki album „Receptura” ukazał się w 2005 roku i pokazał, że artyści nie zamierzają tworzyć kopii Paktofoniki.

Zespół eksperymentował z elektroniką, połamanymi rytmami i klubowymi brzmieniami. W kolejnych latach wydał płyty „Rekontakt”, „Reversal”, „Reset” i „Renesans”. Pokahontaz funkcjonowało przez ponad dwie dekady, stając się osobnym rozdziałem w karierach Rahima i Fokusa.

W 2025 roku artyści ogłosili, że rezygnują z nazwy Pokahontaz. Nie zakończyli jednak wspólnego grania. Postanowili od tej pory występować i publikować muzykę po prostu jako Fokus i Rahim. Raper przyznawał wcześniej, że z perspektywy czasu taki krok mógłby wykonać już po zakończeniu Paktofoniki – słuchaczom łatwiej byłoby wówczas śledzić ich dalszą działalność.

Rahim rozwijał kariery innych artystów

Historia Rahima nie ogranicza się do Paktofoniki i Pokahontaz. Artysta stworzył również własną wytwórnię MaxFloRec, która stała się ważnym miejscem dla wykonawców szukających przestrzeni poza największymi firmami fonograficznymi.

Z MaxFloRec związani byli na różnych etapach kariery między innymi Grubson, K2, Buka, Kleszcz, Bob One, Bas Tajpan i Vixen. Rahim działał więc nie tylko jako raper i producent, lecz także wydawca oraz osoba pomagająca młodszym twórcom wejść na rynek.

Nagrywał również poza swoimi głównymi zespołami. W jego dorobku znajdują się solowe materiały oraz projekty przygotowane między innymi z L.U.C.-iem, Buką, Abradabem i Kleszczem. W 2020 roku ukazała się książka „Rahim. Ludzie z tylnego siedzenia”, będąca obszerną rozmową o jego życiu, śląskich korzeniach i kulisach rodzimego rynku muzycznego.

Fokus i Rahim otworzyli kolejny rozdział

W czerwcu 2026 roku Fokus i Rahim wydali album „Katharsis”. Był to ich pierwszy wspólny krążek opublikowany po rezygnacji z nazwy Pokahontaz. Materiał został pomyślany jako spójna opowieść o doświadczeniach, emocjach i momentach przełomu.

Na płycie pojawili się przedstawiciele różnych części polskiej sceny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Justyna Steczkowska, Kamil Bednarek, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Paluch, Opał i Z.B.U.K.U. Tytułowy utwór „Katharsis” Rahim i Fokus nagrali z Justyną Steczkowską.

Jesienią duet wyruszył w trasę koncertową promującą album. Podczas występów premierowe kompozycje sąsiadowały z utworami Paktofoniki i Pokahontaz. To najlepiej pokazuje obecne miejsce Rahima – artysta nie odcina się od przeszłości, ale nie pozwala, żeby stała się jedynym powodem zainteresowania jego muzyką.