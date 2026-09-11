JIMEK kończy swój monumentalny projekt. Na scenie legendy, orkiestra i wielkie przeboje

JIMEK zamknie „Historię Polskiego Hip-Hopu”

Tego wieczoru na jednej scenie spotkają się artyści reprezentujący różne miasta, style i etapy rozwoju polskiego rapu. Pionierzy gatunku staną obok twórców, którzy zdobywali popularność już w czasach streamingu. Połączy ich muzyka wykonywana z udziałem orkiestry i Jimka, czyli Radzimira Dębskiego. „Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni” odbędzie się 12 września 2026 roku na Lotnisku Bemowo w Warszawie. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 19:30. Zgodnie z nazwą ma to być finał monumentalnego projektu, nad którym JIMEK pracował przez wiele lat.

To nie będzie zwykły koncert składankowy, podczas którego każdy z gości wykona kilka swoich przebojów i opuści scenę. Charakterystyczne bity, sample i melodie zostaną rozpisane na instrumenty orkiestry, a dobrze znane utwory otrzymają zupełnie nową skalę.

Paktofonika, Pezet, Sokół i Bedoes na jednej scenie

Lista zaproszonych wykonawców przypomina przekrój przez kilka dekad polskiego hip-hopu. Swój udział w koncercie potwierdzili:

Abradab,

Bedoes 2115,

Eldo,

Kosma Król,

Łona,

Molesta Ewenement,

O.S.T.R.,

Oskar83,

Paktofonika,

Pezet,

Sokół,

Wzgórze Ya-Pa 3.

W tym zestawieniu spotykają się pionierzy, artyści odpowiedzialni za największy rozwój polskiego rapu na przełomie wieków oraz przedstawiciele młodszego pokolenia. Wzgórze Ya-Pa 3, Abradab, Paktofonika i Molesta Ewenement przypominają o czasach, gdy hip-hop dopiero zdobywał w Polsce masową publiczność. Pezet, Sokół, Eldo, Łona i O.S.T.R. reprezentują twórców, którzy pomogli gatunkowi dojrzeć, rozwinąć własny język i wyjść daleko poza środowiskową niszę.

Obecność Bedoesa 2115, Oskara83 i Kosmy Króla pokazuje natomiast, jak bardzo przez lata zmieniło się rapowe brzmienie. Młodsi artyści wychowywali się już w świecie, w którym hip-hop nie musiał walczyć o miejsce w głównym nurcie. Sam stał się najważniejszą częścią muzycznej kultury popularnej. Organizatorzy zaznaczają, że lista gości wciąż pozostaje otwarta. Nie można więc wykluczyć dodatkowych nazwisk i niespodzianek przygotowanych specjalnie na finał.

Zaczęło się od orkiestry NOSPR

Jednym z najważniejszych momentów w rozwoju projektu był koncert z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Miuoshem, zarejestrowany w 2015 roku w Katowicach. JIMEK przygotował wtedy orkiestrową podróż przez historię hip-hopu, łącząc fragmenty utworów największych amerykańskich wykonawców. Nagrania z koncertu zaczęły krążyć w internecie i dotarły do odbiorców daleko poza Polską. Symfoniczna forma nie odebrała rapowym utworom energii. Przeciwnie – pozwoliła usłyszeć, jak wiele muzycznych warstw kryje się w kompozycjach budowanych pierwotnie z bitów i sampli.

Radzimir Dębski konsekwentnie rozwijał ten pomysł. Z czasem skierował uwagę na historię polskiej sceny i zaprosił do współpracy raperów, których utwory tworzyły kolejne rozdziały rodzimego hip-hopu.

Bemowo i Stadion Śląski. Tak powstawały poprzednie rozdziały

Pierwsza wielka odsłona „Historii Polskiego Hip-Hopu” odbyła się w 2022 roku na Lotnisku Bemowo. Rok później projekt przeniósł się na Stadion Śląski. Ponad trzygodzinne widowisko połączyło rozbudowaną orkiestrę z występami wielu raperów oraz repertuarem obejmującym kilka dekad. Koncerty pokazały, że polski hip-hop ma już historię wystarczająco bogatą, by opowiedzieć ją z rozmachem kojarzonym wcześniej z największymi widowiskami rockowymi i muzyką filmową. Utwory powstające kiedyś w niewielkich studiach, na osiedlach i w domowych warunkach zabrzmiały przed wielotysięczną publicznością. Trzecia część wraca do miejsca, w którym rozpoczęła się koncertowa trylogia. JIMEK ponownie pojawi się na Bemowie, ale tym razem ma postawić kropkę nad „i”.

Finał „Historii Polskiego Hip-Hopu” będzie również nowym początkiem

Tytuł „Rozdział III Ostatni” nie oznacza, że JIMEK żegna się z rapem lub orkiestrą. Koncert ma zamknąć konkretny cykl, a jednocześnie otworzyć kolejny etap jego twórczości. Obok nowych aranżacji rapowych klasyków podczas wydarzenia mają zabrzmieć autorskie kompozycje z producenckiej płyty „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”. Już sam tytuł dobrze opisuje sposób, w jaki Dębski pracuje z muzyką. Klasycznie wykształcony kompozytor i dyrygent nie traktuje orkiestry jako efektownej dekoracji dodanej do bitu. Próbuje stworzyć jeden muzyczny organizm złożony z instrumentów, sampli, głosów raperów i własnych kompozycji.

Jego pozycję potwierdził także występ podczas BET Awards 2025 w Los Angeles. JIMEK poprowadził wówczas orkiestrę towarzyszącą Snoop Doggowi. Był to kolejny dowód, że formuła rozwijana przez niego w Polsce może działać również na jednej z najważniejszych scen światowego hip-hopu.

JIMEK na Bemowie – data, miejsce i bilety

Koncert „JIMEK | Orkiestra | Goście – Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni” odbędzie się w sobotę 12 września 2026 roku na Lotnisku Bemowo, znanym również jako Lotnisko Warszawa-Babice. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 19:30. W sprzedaży pozostały ostatnie bilety na płytę. Ich ceny rozpoczynają się od 245 zł z obowiązkowymi opłatami. Bilety do stref VIP oraz Golden Circle zostały wyprzedane.

Wejściówki są personalizowane. Podczas zakupu trzeba podać imię i nazwisko każdego uczestnika, a przy wejściu obsługa może porównać dane znajdujące się na bilecie z dokumentem tożsamości. Osoby, które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w wydarzeniu samodzielnie, ale muszą mieć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego i dokument potwierdzający wiek. Młodsi uczestnicy mogą wejść wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci, które w dniu koncertu nie ukończyły 5 lat, mają prawo do bezpłatnego wstępu.

Ostatnia taka lekcja historii polskiego rapu

Trudno wskazać drugie wydarzenie, które w podobny sposób zestawiałoby tak wiele rozdziałów polskiego hip-hopu. W jednym widowisku spotkają się wspomnienia kaset i pierwszych nielegalnych nagrań, złota era płyt kompaktowych oraz świat współczesnego rapu bijącego rekordy w serwisach streamingowych. Dla starszych słuchaczy będzie to podróż do utworów, które towarzyszyły im przez ponad dwie dekady. Młodsza publiczność może natomiast zobaczyć na żywo artystów, których twórczość stworzyła fundament sceny zdominowanej dziś przez rap.

JIMEK nie próbuje zamknąć całej historii polskiego hip-hopu w jednym wieczorze. Pokazuje raczej, jak wiele dróg, brzmień i osobowości musiało się spotkać, aby gatunek przeszedł z podziemia na największe sceny. Finał na Bemowie ma być ukoronowaniem tej opowieści – i ostatnią okazją, by zobaczyć ją w takiej formie.

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