Kiedy premiera nowych odcinków „Rancza”?

Pierwszy odcinek „Rancza. Zemsty wiedźm” zostanie wyemitowany w niedzielę 6 grudnia o godzinie 20.25 w TVP1. Produkcja będzie dostępna również w TVP VOD. Kolejne epizody mają pojawiać się w następujące po sobie niedziele.

Nowa odsłona będzie liczyć sześć odcinków. To kontynuacja dziesięciu wcześniejszych sezonów, z których ostatni został pokazany w 2016 roku. Widzowie wrócą zatem do Wilkowyj po dekadzie nieobecności serialu na antenie.

Wszystkie nowe odcinki wyreżyserował Wojciech Adamczyk. Podstawą opowieści stał się scenariusz przygotowany przez zmarłego Andrzeja Grembowicza, tworzącego jako Robert Brutter, we współpracy z jego synem Marcinem Grembowiczem.

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Kozioł został prezydentem, a Czerepach nadal knuje

Akcja „Zemsty wiedźm” rozgrywa się pod koniec drugiej kadencji Pawła Kozioła na stanowisku prezydenta Polski. Dawny wójt zaczyna zastanawiać się, co pozostawi po sobie wyborcom. Problem w tym, że trudno mu wskazać osiągnięcie, które mogłoby stać się jego politycznym dziedzictwem.

Z pomocą przychodzi Kusy, który przebywa na wernisażu w Paryżu. Podsuwa Koziołowi pomysł stworzenia kodeksu etycznego mającego wyeliminować z polityki obelgi, pomówienia i insynuacje.

Czerepach dostrzega w tym zagrożenie dla własnej pozycji. Próbuje odsunąć prezydenta od pomysłu i ponownie rozpoczyna serię intryg. Nowe odcinki mają więc zachować jeden z najważniejszych elementów dawnego „Rancza” – satyryczne spojrzenie na polską politykę.

Lucy sprowadzi do Wilkowyj szeptuchy

Własne śledztwo rozpocznie również Lucy. Bohaterka będzie próbowała zrozumieć, dlaczego Polacy wciąż są ze sobą skłóceni. Dojdzie do wniosku, że nad krajem może ciążyć klątwa.

Z pomocą Babki Zielarki zorganizuje w Wilkowyjach spotkanie szeptuch przybyłych z różnych stron Polski. Szybko okaże się, że za społeczne podziały nie odpowiadają nadprzyrodzone siły, lecz sami ludzie.

Szeptuchy mają jednak sposób, który może zmienić sytuację. Przygotowany przez nie dym sprawia, że osoba, która go nawdycha, przez godzinę nie potrafi kłamać. Nietrudno się domyślić, jak niebezpieczne może być takie narzędzie w rękach mieszkańców Wilkowyj – szczególnie podczas spotkania z politykami.

Kto wraca do obsady „Rancza”?

Do roli Lucy Wilskiej powróci Ilona Ostrowska. Cezary Żak ponownie zagra zarówno Pawła Kozioła, jak i jego brata bliźniaka, księdza Piotra. Artur Barciś wcieli się w Czerepacha, a Marta Chodorowska w Klaudię Kozioł.

W obsadzie znaleźli się także Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magdalena Waligórska.

Twórcy musieli zmierzyć się z nieobecnością aktorów, którzy zmarli po zakończeniu poprzedniego sezonu. Szczególnie odczuwalny będzie brak Pawła Królikowskiego, czyli serialowego Kusego, oraz Franciszka Pieczki, grającego Stacha Japycza. Historie bohaterów nie zostaną jednak wymazane. W scenariuszu znaleziono sposób, by nadal pozostawali częścią świata Wilkowyj.

„Ranczo. Zemsta wiedźm” nie będzie próbą rozpoczęcia całej historii od początku. Nowe odcinki mają pokazać, jak dobrze znani mieszkańcy odnaleźli się w Polsce 2026 roku – zachowując humor, język i charakter, za które widzowie pokochali serial.

Galeria: Znani aktorzy, którzy zagrali epizodyczne role w serialu "Ranczo". Pamiętasz, kto pojawił się w produkcji?