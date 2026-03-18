Pola Wiśniewska zabiera głos po plotkach o kryzysie. Jej słowa zastanawiają

Kryzys u Poli i Michała Wiśniewskich?

W ostatnich tygodniach związek Poli i Michała Wiśniewskich znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Wszystko za sprawą pojawiających się plotek o kryzysie w ich relacji oraz doniesień o rozstaniu, o którym rzekomo miał wspomnieć sam muzyk podczas jednego ze swoich koncertów.

Mimo że początkowe emocje trochę opadły, sprawa nadal budzi spore zainteresowanie opinii publicznej. Szczególnie teraz, gdy sama Pola Wiśniewska zdecydowała się po raz kolejny zwrócić do swoich fanów w mediach społecznościowych.

Pola Wiśniewska opublikowała wymowny wpis na Instagramie

Na swoim oficjalnym koncie na Instagramie Pola Wiśniewska udostępniła dość obszerny wpis, który z miejsca przyciągnął wzrok internautów i wywołał falę spekulacji.

Ostatnio dzieje się tak wiele i to jest naprawdę szalony czas, ale w całym tym zamieszaniu czuję dużo spokoju. Zmiana zawsze wiąże się z ruchem, a ruch czasem wywołuje wiatr, dlatego nie traćmy zaufania i wiary w to, co przed nami, nawet jeśli teraz jest intensywnie, nawet jeśli się boimy.

W dalszej części swojej wiadomości żona lidera Ich Troje odniosła się do trudnych emocji, które nierzadko pojawiają się w momentach życiowych zmian i przełomów.

Strach wydaje się ogromny, kiedy stoimy przed nim i się mu przyglądamy, ale kiedy w końcu wchodzimy w to, często okazuje się dużo płytszy, niż myślałyśmy. Do przejścia. Dlatego nie rezygnujmy. Nie dostaniemy tego, czego chcemy, zostając tam, gdzie jesteśmy.

Obecnie trudno jednoznacznie stwierdzić, co dokładnie miała na myśli Pola Wiśniewska. Bez wątpienia jednak jej najnowszy komunikat wzbudził ogromne emocje i po raz kolejny zwrócił uwagę opinii publicznej na jej życie osobiste. Czy to zwiastun nadchodzących zmian w jej życiu, czy jedynie ogólna refleksja nad rzeczywistością? Tego autorka wpisu na razie nie precyzuje. Niemniej jednak fani bacznie przyglądają się każdemu nowemu krokowi żony Michała Wiśniewskiego.

