Agnieszka Fitkau-Perepeczko skończyła 84 lata. Wdowa po Janosiku wciąż szokuje odważnymi kreacjami

Agnieszka Fitkau-Perepeczko ma 84 lata. Związek z Markiem Perepeczką był niezwykle barwny

Agnieszka Fitkau-Perepeczko od wielu dekad udowadnia, że upływający czas nie stanowi dla niej żadnej przeszkody, a data urodzenia jest wyłącznie liczbą. Gwiazda wciąż imponuje niespożytą energią, doskonałą prezencją oraz niezwykłą odwagą w doborze elementów garderoby. A jej życiowa relacja z Markiem Perepeczką to historia, która idealnie nadawałaby się na scenariusz pełnometrażowego filmu.

Ich gorąca miłość wybuchła bardzo wcześnie, a para poznała się jeszcze w młodości, stając się niemal natychmiast wręcz nierozłączną. Uwielbiany przez rzesze fanek odtwórca roli Janosika oraz obdarzona niezwykłym temperamentem piękność stworzyli duet, który przez lata uchodził za absolutnie najbardziej barwne zjawisko polskiego show-biznesu. Mimo że ich wspólna droga bywała wyboista, gorące uczucie przetrwało aż do niespodziewanego zgonu artysty w 2005 roku.

Kiedy ukochany aktor zmarł, wielu obserwatorów zakładało, że wdowa po nim całkowicie usunie się w cień i zrezygnuje z brylowania w świetle jupiterów. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, ponieważ Fitkau-Perepeczko zaczęła jeszcze aktywniej uczestniczyć w medialnym świecie.

84-letnia Agnieszka Fitkau-Perepeczko nadal kusi na salonach. Aktorka uwielbia głębokie dekolty

Obecnie Agnieszka Fitkau-Perepeczko ma dokładnie 84 lata, ale wciąż kontynuuje karierę aktorską i regularnie uświetnia swoją obecnością rozmaite branżowe eventy. Artystka niezmiennie stawia na mocno młodzieżowy wizerunek, a jej modowej odwagi mogłyby jej pozazdrościć dużo młodsze koleżanki z branży. Jej stylizacje zazwyczaj opierają się na głębokich dekoltach, mocno dopasowanych sukienkach, wyrazistym makijażu oraz rzucających się w oczy dodatkach.

Chociaż w sieci nie brakuje złośliwych komentarzy, ona nic sobie z nich nie robi, konsekwentnie podążając własną ścieżką. W przeszłości wyznała nawet, że chętnie spogląda na zdecydowanie młodszych mężczyzn.

Zdarzają mi się fascynacje, nawet dużo młodszymi mężczyznami, którzy piszą dla mnie wiersze, ale i tak zawsze moje szare komórki wygrywają z namiętnością. A ja lubię słuchać swojego mózgu. "Podpowiada mi" że to są romanse na chwilę, takie, które dodają mi tylko blasku - mówiła w rozmowie z "Na żywo".

Nie da się ukryć, że nienaganna aparycja i świetna kondycja aktorki nadal wzbudzają ogromny szacunek w branży. Smukła sylwetka, bardzo zadbana cera oraz pewność siebie sprawiają, że od 84-letniej artystki po prostu trudno oderwać wzrok. Nic więc dziwnego, że kiedy Fitkau-Perepeczko zjawia się na czerwonym dywanie, natychmiast staje się głównym obiektem zainteresowania ze strony fotoreporterów. Jej niezwykle odważne, wydekoltowane kreacje bez wątpienia mają w tym spory udział. Aktorka nie tylko zachwyca swoim odważnym wizerunkiem, ale przede wszystkim zaraża otoczenie potężną charyzmą, obok której po prostu nie da się przejść obojętnie.

Agnieszka Perepeczko radzi facetom. Ostrygi w usta, a nie sztangą do lustra!