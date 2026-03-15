Kryzys w małżeństwie Michała Wiśniewskiego. Pola odpowiada na zaskakujące słowa męża

Przez długi czas wydawało się, że Michał Wiśniewski wreszcie zbudował trwałą relację u boku swojej piątej żony Poli. Zakochani regularnie publikowali w sieci wspólne kadry i sprawiali wrażenie wyjątkowo zgodnej oraz bardzo radosnej rodziny.

31

Michał Wiśniewski zasugerował rozstanie z Polą Wiśniewską

Z upływem ostatnich miesięcy w przestrzeni medialnej zaczęły narastać pogłoski o problemach w relacji słynnego piosenkarza. Sytuacja uległa dodatkowemu zaognieniu w sobotnie popołudnie podczas internetowej interakcji Poli ze swoimi obserwatorami na Instagramie.

W gąszczu nadesłanych zapytań pojawił się wyjątkowo nieoczekiwany wpis.

Dlaczego zostawiłaś Michała? Skarżył się na koncercie

Powyższe słowa skierowała do celebrytki zaintrygowana internautka.

Piąta małżonka lidera Ich Troje postanowiła otwarcie zareagować na te doniesienia i kategorycznie odcięła się od publicznych wynurzeń swojego życiowego partnera.

To ciekawe. Publiczne opowiadanie o takich sprawach obcym ludziom to wybór mojego męża i nie ma to związku ze mną. Ludzie robią takie rzeczy z różnych powodów. Jedni lubią stawiać się w roli ofiary, inni nie potrafią brać odpowiedzialności za swoje decyzje, a jeszcze inni po prostu szukają winnych wokół siebie. Dlaczego on to robi? Nie wiem. Jego proszę zapytać

Taką właśnie odpowiedź sformułowała w mediach społecznościowych żona wokalisty.

Ta bezkompromisowa reakcja błyskawicznie napędziła kolejną falę domysłów dotyczących aktualnej kondycji związku.

Kolejne wyznanie Poli Wiśniewskiej szokuje fanów

Użytkownicy sieci drążyli temat dalej i dopytywali wprost o okoliczności rzekomego porzucenia słynnego piosenkarza. Ku ogromnemu zdumieniu fanów Pola przyznała z całkowitą szczerością swój brak wiedzy w tej kwestii.

Właśnie nie wiem. Tego, że mój mąż opowiada takie rzeczy na koncertach, dowiedziałam się przed chwilą, z pytania od jednej z was.

Temat wspólnego życia wokalisty oraz Poli Wiśniewskiej budzi w ostatnich miesiącach gigantyczne emocje. Pierwsze pogłoski o pęknięciach w ich dotąd idealnej relacji wypłynęły w grudniu ubiegłego roku. Sami zainteresowani nie ukrywali w wywiadach przejścia przez wyjątkowo wymagający okres. Na ten moment żadna ze stron nie potwierdziła oficjalnie faktycznego zakończenia związku.