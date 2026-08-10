Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Rodzina gwiazdy ma wyjątkową prośbę do żałobników

Iga Cembrzyńska rozpoczęła artystyczną drogę w czasach studenckich

Ta wszechstronna artystka – aktorka, wokalistka, reżyserka, scenarzystka i autorka muzyki – 2 lipca obchodziła 87. urodziny. Tragiczne wieści o odejściu Igi Cembrzyńskiej 30 lipca ogłosił duszpasterz środowisk twórczych, ks. Andrzej Luter. Komunikat potwierdzający tę smutną informację opublikowała także Telewizja Polska w swoich kanałach społecznościowych.

Właściwie nazywała się Maria Elżbieta Cembrzyńska i należała do grona najbardziej szanowanych postaci polskiej sceny artystycznej. Swój popularny pseudonim "Iga" zaczerpnęła w okresie studiów, inspirując się aktorką Idą Mayr. Jeszcze przed dyplomem angażowała się w różnorodne inicjatywy twórcze, doskonaląc warsztat zarówno aktorski, jak i wokalny. Jej kinowy debiut przypadł na rok 1964 w słynnym obrazie Wojciecha Hasa „Rękopis znaleziony w Saragossie”.

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Iga Cembrzyńska trwała u boku męża do jego ostatnich dni

Jej losy splatały się z życiem Andrzeja Kondratiuka zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. To u niego wystąpiła w niezapomnianej "Hydrozagadce", gdzie początkowa sekwencja z jej udziałem na stałe zapisała się w kanonie polskiej kinematografii. Związek małżeński zawarli we wczesnych latach 80., po niemal dziesięciu latach bycia razem, i trwali u swego boku aż do odejścia reżysera w 2016 roku.

Schyłek życia przyniósł artystce wiele trudności. Gdy zabrakło Andrzeja Kondratiuka w 2016 roku, zaczęła borykać się z kłopotami zdrowotnymi, co sprawiło, że coraz rzadziej można ją było spotkać na wydarzeniach publicznych. Zaledwie trzy lata po utracie męża pożegnała również szwagra, Janusza Kondratiuka, z którym była silnie związana. W kolejnych latach dzieliła dom na Kaszubach z żoną zmarłego szwagra, Beatą Kondratiuk, tworząc z nią głęboką relację.

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Ostatnie pożegnanie Igi Cembrzyńskiej. Apel rodziny do uczestników pogrzebu

Niedawno ujawniono szczegóły nadchodzącej ceremonii żałobnej. Ostatnie pożegnanie wybitnej artystki zaplanowano na 17 sierpnia w stolicy. Uroczystości zainauguruje msza o godzinie 11:00, która zostanie odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Następnie żałobnicy przejdą na Powązki Wojskowe, gdzie spocznie Iga Cembrzyńska. Miejsce jej wiecznego spoczynku będzie znajdować się w grobie rodzinnym, u boku ukochanego męża Andrzeja oraz jego brata Janusza.

Na siedem dni przed zaplanowanym pochówkiem bliscy aktorki wydali specjalny komunikat do osób planujących pożegnać artystkę. Serwis Film Polski podaje, że rodzina apeluje o rezygnację z tradycyjnych wiązanek kwiatowych na rzecz wsparcia finansowego dla Puckiego Hospicjum im. Ojca Pio, placówki stworzonej z inicjatywy ks. Jana Kaczkowskiego.

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