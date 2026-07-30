Iga Cembrzyńska od dawna nie pojawiała się publicznie. Ostatnie zdjęcia aktorki chwytają za serce

Nie żyje Iga Cembrzyńska. Niedawno obchodziła 87. urodziny

Iga Cembrzyńska nie żyje. Wszechstronna artystka – aktorka, piosenkarka, scenarzystka i reżyserka – odeszła niedługo po swoich 87. urodzinach, które obchodziła 2 lipca. Informację o jej śmierci podał ks. Andrzej Luter, duchowny blisko związany ze środowiskiem artystycznym. Wiadomość potwierdziła również Telewizja Polska w swoich mediach społecznościowych.

Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła IGA CEMBRZYŃSKA, wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo!!! Żal ogromny - napisał duszpasterz.

Iga Cembrzyńska, urodzona jako Maria Elżbieta Cembrzyńska, zapisała się w historii jako jedna z najwybitniejszych postaci polskiej kultury. Choć od najmłodszych lat przejawiała talent muzyczny, początkowo rozpoczęła studia filozoficzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szybko jednak zrezygnowała z tego kierunku, by przenieść się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Ukończyła ją w 1962 roku. To właśnie w czasach studenckich zaczęła używać pseudonimu „Iga”, inspirując się aktorką Idą Mayr.

Swoje pierwsze artystyczne kroki stawiała jeszcze na uczelni, łącząc aktorstwo ze śpiewem. Jej debiut na dużym ekranie miał miejsce w 1964 roku w filmie Wojciecha Hasa „Rękopis znaleziony w Saragossie”. Rola ta otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery, a publiczność szybko pokochała jej wszechstronny talent.

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Iga Cembrzyńska na ostatnich zdjęciach. Uśmiech nie schodził jej z twarzy

Życie prywatne i zawodowe Igi Cembrzyńskiej było nierozerwalnie związane z reżyserem Andrzejem Kondratiukiem. To w jego kultowej „Hydrozagadce” zagrała scenę otwierającą, która do dziś uchodzi za klasykę polskiego kina. Para wzięła ślub na początku lat 80., po niemal dziesięciu latach nieformalnego związku. Byli ze sobą aż do śmierci reżysera w 2016 roku.

Aktorka oficjalnie zakończyła karierę zawodową w 2006 roku. Jej pożegnaniem z ekranem był udział w filmie dokumentalnym „Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka”. Odejście ukochanego męża było dla niej ogromną tragedią. W tym trudnym czasie pojawiły się informacje o próbach ubezwłasnowolnienia artystki przez jej brata. Wówczas z pomocą przyszła rodzina Kondratiuka i przyjaciele. Zaledwie trzy lata później Cembrzyńska musiała zmierzyć się z kolejną stratą – pożegnała szwagra, Janusza Kondratiuka, z którym była bardzo zżyta.

Po tych bolesnych wydarzeniach Iga Cembrzyńska przeniosła się na Kaszuby, gdzie zamieszkała ze szwagierką, Beatą Kondratiuk. Kobiety stworzyły bardzo silną relację. Artystka konsekwentnie unikała blasku fleszy. Wyjątkiem były zdjęcia udostępnione rok temu przez aktorkę Bożenę Stachurę, która odwiedziła ją z okazji 86. urodzin.

Iga Cembrzyńska świętuje z nami zaległe urodziny. Wzruszona do łez. A my razem z nią. Jest tu z nami Jej ukochana Przyjaciółka Małgorzata Piekarska, z którą spędziła dzieciństwo i młodość w Radomiu. Utrzymują stały kontakt przez te wszystkie lata. Jubilatka dziękuje za nadesłane życzenia. Tonie dziś w kwiatach i we wspomnieniach. Sprawiliśmy Jej wielką radość - napisała pod serią fotografii.

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