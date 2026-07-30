Nie żyje Iga Cembrzyńska. Aktorka zmarła dekadę po ukochanym mężu

Tragiczna informacja obiegła media w czwartek 30 lipca 2026 roku. Polska pożegnała Igę Cembrzyńską, która zmarła w wieku 87 lat. Słynna artystka odeszła dokładnie dekadę po śmierci swojego męża, Andrzeja Kondratiuka. Warto przybliżyć losy ich niezwykłej relacji.

Gwiazda kina i polskiej piosenki, Iga Cembrzyńska była całkowicie wpatrzona w swojego ukochanego Andrzeja Kondratiuka. On traktował ją jako partnerkę, muzę i najważniejsze wsparcie w pracy oraz codzienności. Ich wspólna droga stanowiła coś znacznie głębszego niż standardowa relacja, ponieważ funkcjonowali jak jeden spójny organizm. Kiedy reżyser zmarł, rzeczywistość gwiazdy legła w gruzach. Piosenkarka często podkreślała łączącą ich więź.

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Był dla mnie wszystkim. Bez niego jestem nikim. Ja i Andrzej to jedno, bez niego nie mam po co żyć

Relacja Igi Cembrzyńskiej i Andrzeja Kondratiuka

Więź łącząca Igę Cembrzyńską i Andrzeja Kondratiuka charakteryzowała się potężną siłą. Reżyser zyskał wierną towarzyszkę i inspirację, natomiast piosenkarka nie dostrzegała świata poza swoim mężem. Wiele osób postrzegało ich jako dziwaków, jednak oni skutecznie zbudowali własną przestrzeń, unikając błysku aparatów fotograficznych i hałasu wielkich miast.

Małżeństwo osiedliło się w Gzowie w okolicach Pułtuska, wybierając egzystencję w otoczeniu zwierząt i przyrody. Realizowane przez nich produkcje filmowe wyróżniały się intymnym charakterem, ponieważ dotykały tematów przemijania, uczuć oraz ich osobistej rzeczywistości. Festiwalowa publiczność wielokrotnie nagradzała ten wyjątkowy dorobek artystyczny.

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Iga Cembrzyńska poznała Andrzeja Kondratiuka na planie

Według doniesień magazynu "Viva!", rolę swatki odegrała pracownica kultowego warszawskiego lokalu SPATIF. Kobieta dostrzegła artystów w klubie, nalała trzy kieliszki wódki i wygłosiła pamiętne zdanie:

Wypijmy za was, bo jesteście sobie pisani!

Oficjalne początki tej znajomości sięgają 1970 roku, kiedy oboje pracowali przy produkcji "Hydrozagadka" w reżyserii Andrzeja Kondratiuka. Dzieło szybko zyskało miano kultowego, a wypowiadane na ekranie kwestie zapadły w pamięć wielu pokoleniom. Iga Cembrzyńska zagrała tam specyficzną postać Czołówki, wyliczając nazwiska twórców w stylu wielkiej divy.

Początki kariery Igi Cembrzyńskiej

Początkowo sprawiali wrażenie osób z kompletnie różnych światów. Andrzej Kondratiuk uchodził za zdolnego twórcę, który podążał własnym, nieszablonowym szlakiem. Iga Cembrzyńska natomiast cieszyła się już wtedy statusem ogromnej gwiazdy polskiego show-biznesu lat sześćdziesiątych.

Urodzona w Toruniu w 1939 roku aktorka obcowała z kulturą od dziecka. Edukowała się muzycznie, ćwiczyła grę na fortepianie, a następnie zdała do warszawskiej Szkoły Teatralnej. W rzeczywistości nosiła imiona Maria Elżbieta, a Iga funkcjonowała wyłącznie jako pseudonim sceniczny.

W latach sześćdziesiątych występowała w najpopularniejszych produkcjach, włączając w to kultowy serial "Stawka większa niż życie". Krzysztof Komeda głośno chwalił jej talent wokalny. Piosenkarka zaprezentowała w Opolu utwory takie jak "Mój intymny mały świat", "Bo ja tak mówiłam żartem", "W siną dal" oraz "Peruwianka". Otoczenie wypowiadało się o niej w jednoznaczny sposób:

Iga to szlagier. Nowoczesność, świeżość, młodość i gracja.

Wybuch uczucia całkowicie odmienił ich dotychczasowe funkcjonowanie. Zanim artystka związała się z filmowcem, trwała w małżeństwie z filozofem Andrzejem Kasią. Gwiazda zrezygnowała z dotychczasowego życia dla nowego partnera, po czym ruszyła "w siną dal", zabierając jedynie swoją suczkę o imieniu Figa.

Andrzej Kondratiuk rzucił się pod samochód ukochanej

Reżyserka wielokrotnie zaznaczała, że we wcześniejszych relacjach to mężczyźni zabiegali o jej uwagę. Sytuacja uległa diametralnej zmianie dopiero po poznaniu słynnego filmowca.

Serce mi zatrzepotało

- tak wspominała moment ich pierwszego spotkania. Potężne uderzenie uczucia mocno ją przestraszyło, dlatego początkowo planowała ucieczkę. Kiedy opuszczała mieszkanie reżysera, wsunęła pod drzwi pożegnalny list, po czym mężczyzna nagle stanął na jej drodze.

Jak wyznała w wywiadzie udzielonym Elżbiecie Pawełek, zdesperowany reżyser miał rzucić się prosto pod koła prowadzonego przez nią auta i wykrzyczeć:

Chcesz mnie zabić, wariatko? Zostawiasz mnie, przecież i tak będziemy razem!.

Para szybko zamieszkała wspólnie w lokalu przy ulicy Świętokrzyskiej w centrum Warszawy. Ich codzienność obfitowała w artystyczny rozmach, radość i spory hałas. Zirytowani sąsiedzi regularnie uderzali w kaloryfery, głośno domagając się ciszy słowami: „Artyści, ku**a, cisza ma być!”. Następnie małżeństwo przeprowadziło się do uwielbianego przez siebie Gzowa.

Życie w Gzowie i wspólne filmy

Twórca od zawsze preferował przebywanie na łonie natury. Brat filmowca, Janusz, podkreślał w wywiadach, że Andrzej znacznie lepiej odnajdywał się na prowincji w towarzystwie zwierząt, unikając przy tym kontaktu z ludźmi.

Kompozytorka w pełni zaangażowała się w nową codzienność. Została osobistą aktorką męża, jego muzą oraz główną organizatorką życia domowego. Aktywnie uczestniczyła w procesie twórczym, wspólnie zapisując pomysły, a także godzinami analizując dialogi i charaktery postaci.

Byliśmy jak Adam i Ewa, żadne z nas bez siebie nie istniało.

Andrzej Kondratiuk i Iga Cembrzyńska tworzyli własne kino

To właśnie w Gzowie zrealizowali najbardziej osobiste projekty: "Cztery pory roku", "Gwiezdny pył" i "Wrzeciono czasu". Produkcje powstawały na ich własnych zasadach, a twórcy często finansowali je z prywatnych środków, co zapewniało im pełną swobodę artystyczną.

Artyści nie dysponowali gigantycznym budżetem ani wieloosobową ekipą techniczną. Oboje osobiście dźwigali statywy i sprzęt rejestrujący, a naturalne środowisko stanowiło kluczowy element ich dzieł.

Chodziliśmy do lasu, polowaliśmy na śpiew słowika. Wstawaliśmy o świcie, by uchwycić wschód słońca. Andrzej tygodniami czekał na odpowiednie światło i chodził wściekły, gdy akurat lał deszcz. A jak już było to słońce, krzyczał na całe Gzowo: "Igusia, mam, mam słońce, ułapałem kamerą, chodź szybko!”

- relacjonowała po latach Iga Cembrzyńska.

Choroba zniszczyła zdrowie Andrzeja Kondratiuka

Sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu na początku lat dwutysięcznych, kiedy filmowiec poważnie zachorował. Mężczyzna najpierw walczył z nowotworem węzłów chłonnych, a następnie doznał rozległego wylewu.

Aktorka po powrocie ze spaceru z psem znalazła nieprzytomnego męża, co zapoczątkowało heroiczną batalię o jego przetrwanie. Gwiazda całkowicie porzuciła karierę zawodową, aby w pełni poświęcić się opiece nad chorym partnerem. Obiecała zrobić wszystko, żeby utrzymać go przy życiu, jednak po krótkim okresie stabilizacji dolegliwości powróciły ze zdwojoną siłą.

Śmierć reżysera i samotność Igi Cembrzyńskiej

Końcówkę swojego życia filmowiec spędził pod dachem brata Janusza. Piosenkarka bardzo często odwiedzała męża, jednak z przyczyn obiektywnych nie mogła już samodzielnie zagwarantować mu całodobowej opieki i niezbędnej pomocy.

Podczas wywiadu udzielonego dziennikarzom magazynu „VIVA!” artystka wypowiedziała zdanie, które idealnie podsumowało ich niezwykłe małżeństwo:

To, że się komuś ślubuje: "I nie opuszczę cię aż do śmierci" to tylko formułka. Potem trzeba zdać egzamin z miłości.

Ukochana żona reżysera zdawała ten trudny test przez bardzo długi czas. Odejście Andrzeja Kondratiuka w 2016 roku drastycznie zmieniło jej rzeczywistość. 30 lipca 2026 roku zmarła kobieta, stanowiąca dla wielu uosobienie wielkiego talentu oraz potężnego przywiązania, które okazało się silniejsze niż upływający czas.

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