Aktorzy "Na Wspólnej" wspominają Bożenę Dykiel. Słowa serialowej córki wyciskają łzy

Pożegnanie Bożeny Dykiel w "Na Wspólnej". Co stanie się z jej postacią?

Kariera Bożeny Dykiel zaczęła się w latach 70. i od tego momentu aktorka regularnie pojawiała się na ekranach. Mimo wielu ról w uznanych produkcjach, widzowie zapamiętali ją głównie jako Marię Ziębę w "Na Wspólnej". W serialu TVN grała od pierwszego odcinka. W zeszłym roku, z powodu problemów zdrowotnych, musiała zrezygnować z pracy, a jej postać wyjechała za granicę. Fani liczyli jednak na jej szybki powrót.

Artystka odeszła 12 lutego 2026 roku w wieku 77 lat. Zostawiła po sobie ogromny dorobek artystyczny i rzeszę oddanych widzów. Tuż przed jej śmiercią informowano, że scenarzyści "Na Wspólnej" planowali powrót Marii Zięby. Tego planu niestety nie uda się już zrealizować, bo aktorka nie powróci na plan.

Odcinek, w którym bohaterowie dowiadują się o śmierci Marii Zięby, zostanie wyemitowany 10 sierpnia. Z kolei uroczystości pogrzebowe widzowie zobaczą 30 sierpnia. Zdjęcia z tego smutnego wydarzenia trafiły do sieci już kilka dni temu.

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Tuż przed emisją odcinka ukazującego śmierć bohaterki, na profilach społecznościowych serialu opublikowano poruszające wideo. Aktorzy "Na Wspólnej" wspominają zmarłą koleżankę, a ich pełne emocji słowa głęboko wzruszają.

Było fajnie, dwadzieścia parę lat wspólnie. No mam mnóstwo wspomnień z Bożenką, same najlepsze - powiedziała Grażyna Wolszczak, która gra w serialu od samego początku.

Sylwia Gliwa, która odgrywała rolę córki Marii, Moniki, spędzała z Bożeną Dykiel najwięcej czasu przed kamerą.

Ja miałam bardzo dużo szczęścia, bo bardzo dużo grałam z Panią Bożenką Dykiet z racji tego, że byłam jej serialową córką. Bardzo dużo się nauczyłam, bardzo dużo - stwierdziła aktorka.

Aktorzy "Na Wspólnej" wspominają Bożenę Dykiel. Poruszające słowa

Waldemar Obłoza w swoich wspomnieniach odniósł się do bogatego dorobku filmowego zmarłej.

Bożenka była bardzo żywiołową, bardzo dynamiczną dziewczyną. "Ziemia obiecana", "Awans", te wszystkie filmy rewelacyjne po prostu, gdzie ona zawsze jakąś taką postać wyjątkową grała. Ona uciekała ze schematów - podsumował.

Z kolei Wojciech Błach zwrócił uwagę na unikalny charakter artystki.

Jedno, co pamiętam, to jest ten balans pomiędzy pokorą i pewnością siebie, którą trzeba mieć. Bo trzeba, że tak powiem, naprawdę mieć straszny tupet, pewność siebie, w zachowaniu pełnej pokory do siebie, zawodu, do ludzi, do szacunku, do kultury osobistej itd. I to w osobie Pani Bożeny, że tak powiem, się wszystko mieściło - wspominał aktor.

Anna Guzik, która w serialu grała synową Marii Zięby, również spędziła mnóstwo czasu w towarzystwie Dykiel. Choć serialowy mąż Żanety (grany przez Leszka Lichotę) odszedł z produkcji lata temu, Guzik wciąż odgrywa kluczową rolę w fabule telenoweli.

Ogromna etyka pracy, czyli to, czego czasami brakuje młodszym aktorom, takie rzetelne przygotowanie się do zdjęć, zrozumienie postaci i żeby wiedzieć, z czym się wchodzi na plan zdjęciowy, tak samo na scenę. Bo to było takie warsztatowe, rzetelne przygotowanie. Tego się trzeba uczyć, to trzeba doceniać i właśnie uczyć się, uczyć się i zbierać - powiedziała wspominając Bożenę Dykiel.

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