Michał Czernecki już po rozwodzie. W sądzie wielkie nerwy i pyskówka

Zakończenie małżeństwa Michała Czerneckiego

Związek małżeński pary trwał równe dwie dekady, a jego owocami są dwaj dorośli już synowie: 21-letni Franciszek i 19-letni Piotr. Pierwsze doniesienia o kryzysie w relacji Michała i Magdaleny Czerneckich pojawiły się w połowie ubiegłego roku. Niedługo później, we wrześniu, dziennikarze "Super Expressu" zauważyli aktora w towarzystwie nowej partnerki. Para pojawiła się razem na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej. Trzymali się za ręce i nie kryli uczuć. W tym samym czasie jego żona zdecydowała się na powrót do panieńskiego nazwiska. Komentując tę decyzję w rozmowie z mediami, stwierdziła, że zmiana nazwiska, skoro się rozwodzi, jest zupełnie naturalnym krokiem.

We wtorek, 24 marca odbyła się jedyna rozprawa rozwodowa, która ostatecznie przypieczętowała koniec ich małżeństwa. Aktor od samego przekroczenia progu sądu był w nienajlepszym humorze, a szczególną irytację wywołał u niego widok obiektywów aparatów. Zwracając się do obecnych na miejscu fotoreporterów, rzucił kąśliwe pytanie.

Dobrze się bawicie?!

Gdy usłyszał w odpowiedzi zaprzeczenie, odparł w wyraźnym gniewie:

Widzę coś innego!

Magdalena Czernecka z uśmiechem opuszcza salę rozpraw

Mimo nerwowej Michał Czernecki atmosfery z byłą partnerką przywitał się bez negatywnych emocji. Wszystko wskazuje na to, że warunki rozstania zostały uzgodnione za zamkniętymi drzwiami dużo wcześniej. Para zdecydowała się wejść na salę rozpraw bez wsparcia adwokatów. Zaledwie pół godziny później ich trwające 20 lat małżeństwo zostało oficjalnie zakończone. Magdalena Czernecka, wychodząc z sali, nie kryła dobrego nastroju, informując dziennikarzy, że jest już po rozwodzie.

Sam Michał Czernecki konsekwentnie milczy w tej sprawie. Jego niechęć do poruszania tematów prywatnych była widoczna już kilka miesięcy temu podczas wizyty w programie "Pytanie na śniadanie". Gdy prowadzący, Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki, zaczęli zadawać pytania o jego życie uczuciowe, Czernecki nie ukrywał irytacji. Podkreślił ostro, że przyszedł opowiadać o serialu "Profilerka", ucinając w ten sposób dalszą dyskusję i ignorując pytania gospodarzy pasma śniadaniowego.

Przyznanie się Michała Czerneckiego do niewierności

Dokładne przyczyny rozpadu związku pozostają tajemnicą. Jednak sam Michał Czernecki w swojej książce przyznał się do popełniania błędów w przeszłości. Aktor nie ukrywał, że dopuścił się zdrady wobec swojej żony Magdaleny.

W końcu moja żona się o tym dowiedziała. Ale chyba wtedy tego chciałem... Żeby to wypłynęło, żebym musiał coś postanowić albo żeby ktoś za mnie postanowił, w którą stronę to ma pójść. Byłem na granicy wytrzymałości psychicznej. I wtedy właśnie omal nie zakończyło się moje małżeństwo. Magda je uratowała

- wyznał na kartach swojej publikacji.

