Mateusz Pawłowski zatańczy z ukochaną. Aktor z "Rodzinki.pl" pierwszy raz pokaże partnerkę

Gwiazdor telewizji przeżywa wspaniałe chwile w życiu uczuciowym i wkrótce zaprezentuje to szerokiej publiczności. Artysta ma za sobą spektakularny występ w "Tańcu z gwiazdami", gdzie zaprezentował kocie ruchy biodrami przypominające popisy Shakiry, zdobywając za to 41 punktów. Dotychczas bardzo dbał o dyskrecję w sprawach osobistych. Najbliższa odsłona tanecznego formatu skupi się na członkach rodzin uczestników rywalizujących o Kryształową Kulę. Z tego powodu słynny Kacperek z serialu "Rodzinka.pl" ogłosił, że na parkiecie będzie mu towarzyszyć jego miłość, Nela.

Ja będę tańczyć z moją partnerką Nelą - powiedział z radością w rozmowie z Eską.

Dziennikarz Eski dopytywał, czy ten krok oznacza większą otwartość na prezentowanie intymnych sfer w przestrzeni publicznej. Aktor szczegółowo wyjaśnił motywy tego niecodziennego wyboru. Zaznaczył wyraźnie, że planuje wyłącznie symboliczne uchylenie kurtyny, bez nadmiernego epatowania swoimi sprawami sercowymi, co nierzadko praktykują inne osoby z branży rozrywkowej.

Mateusz Pawłowski pokaże dziewczynę. Kim jest Nela?

Wybranka serca młodego artysty nosi imię Kornelia, jednak on sam woli używać urokliwego zdrobnienia "Nela". W wywiadzie udzielonym reporterowi Eski gwiazdor telewizyjnego hitu "Rodzinka.pl" kategorycznie stwierdził, że zaprezentowanie dziewczyny na wizji nie jest zapowiedzią tworzenia medialnego widowiska ze związku. Ujawnienie tego fragmentu prywatności nastąpi pod pełną kontrolą i zostanie ujęte w ramach telewizyjnej estetyki samego programu.

Jeśli tutaj w odcinku rodzinnym jestem w stanie to pokazać, no to można powiedzieć, że to będzie takie delikatne uchylenie rąbka tajemnicy, ale w takich kontrolowanych - wydaje mi się - warunkach pod względem całego tego publicznego show, którego dostarczamy - wyjaśnił Maksowi z Eski.

