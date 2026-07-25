Teresa Lipowska nie myśli o emeryturze. „To mnie trzyma przy życiu”

Teresa Lipowska gra w "M jak miłość" od początku

Teresa Lipowska jest związana z popularnym polskim serialem "M jak miłość" od jego premiery w 2000 roku. Wciela się tam w postać Barbary Mostowiak, opiekuńczej głowy rodu, która przez 17 lat tworzyła na ekranie małżeństwo z Lucjanem Mostowiakiem, granym przez zmarłego Witolda Pyrkosza. Chociaż obecnie twórcy serialu nieco ograniczyli jej obecność na planie, aktorka nieustannie pozostaje częścią obsady i doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków.

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M jak miłość. Tak Teresa Lipowska obchodziła urodziny na planie serialu

Praca w serialu to dla Teresy Lipowskiej życiowy napęd

W niedawnym wywiadzie dla Radia Eska Teresa Lipowska zapewniła, że nie zamierza odchodzić z zawodu.

Ja bardzo lubię pracować, całe życie lubiłam. I w dalszym ciągu, jak jestem w pracy, to staram się zapominać o tym, ile mam lat, jak się czuję. Staram się wykonywać wszystko, jak to się mówi, na 200%, póki będę mogła. I to mnie trzyma przy życiu i to jest moja reguła na życie

Teresa Lipowska nie odejdzie z "M jak miłość" z własnej woli

Aktorka przyznała, że nie wyobraża sobie spokojnej emerytury w fotelu, bo to właśnie bycie na planie zdjęciowym dodaje jej energii do działania.

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Różne są koleje losu. Różne. Jeżeli nie daj Panie Boże, jakaś by mnie ciężka choroba złapała, żebym wiedziała, że nie daję rady, to sama się zgłoszę i powiem, że nie mogę. Na razie jakoś mnie to omija. Także tyle, ile mogę, robię i póki będzie mnie produkcja chciała i scenarzystka pisała, to ja będę korzystała z tego

Widzowie mogą być więc spokojni, ponieważ po wakacyjnej przerwie znów zobaczą ulubioną bohaterkę w nowych odcinkach produkcji.