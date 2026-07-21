Była żona Marcina Prokopa zadebiutuje w Polsacie. Poprowadzi nowy program randkowy

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Maria Prokop poprowadzi nowy program Polsatu "Wielka Miłość w Małym Mieście"
Wielkimi krokami zbliża się premiera wyczekiwanej produkcji telewizji Polsat zatytułowanej „Wielka Miłość w Małym Mieście”. Przedstawiciele stacji oficjalnie potwierdzili, że główną twarzą tego formatu zostanie Maria Prokop. Sytuacja ta stanowi dla niej przełomowe wydarzenie w karierze zawodowej, ponieważ nigdy wcześniej nie miała okazji występować jako gospodyni programu telewizyjnego.
W ramach najnowszego reality show debiutująca prezenterka zajmie się wspieraniem samotnych osób, które postanowiły poszukać prawdziwego uczucia i trwałego związku. Do jej głównych obowiązków należeć będzie towarzyszenie bohaterom podczas przełomowych momentów ich życiowej drogi oraz służenie dobrą radą na każdym etapie poszukiwania drugiej połówki.
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Kim jest Maria Prokop, nowa gwiazda stacji Polsat?
Nowa prezenterka od długiego czasu skupia się na pracy wymagającej bliskiego kontaktu z ludźmi oraz analizowania ich życiowych doświadczeń. Po kilkunastu latach spędzonych na budowaniu kariery w korporacji zdecydowała się na całkowitą zmianę swojej drogi zawodowej, stawiając na zajęcia gwarantujące jej bezpośrednie relacje z drugim człowiekiem.
Obecnie zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych treningów jogi, a także koordynuje specjalne wyjazdy i warsztaty dedykowane kobietom, jednocześnie prężnie rozwijając swoje zasięgi w mediach społecznościowych. Jak wielokrotnie zaznaczała, w życiu najbardziej ceni głębokie rozmowy z inspirującymi rozmówcami, autentyczne emocje oraz możliwość odkrywania fascynujących ludzkich losów.
Najbardziej poruszają mnie ludzie i ich historie. Wierzę w prawdziwą miłość, a ten program daje uczestnikom odwagę, by otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tej historii. To dla mnie wielka radość i nowe wyzwanie. Nie mogę doczekać się spotkań z uczestnikami. Chcę być dla nich wsparciem, dodawać im odwagi i razem z nimi przeżyć tę wyjątkową przygodę - mówi Maria.
Format Wielka Miłość w Małym Mieście to połączenie reality show i dokumentu
Świeży format przygotowywany przez telewizję Polsat zdecydowanie odbiega od tradycyjnych programów randkowych znanych z innych stacji. Produkcja „Wielka Miłość w Małym Mieście” stanowić będzie unikalną mieszankę klasycznego reality show z intymnym dokumentem obyczajowym, przybliżając widzom perypetie osób spragnionych bliskości i zrozumienia ze strony wymarzonego partnera. Uczestnicy pochodzący z mniejszych ośrodków miejskich spróbują przełamać własne bariery w budowaniu relacji, aby sprawdzić, czy w ich rodzinnych stronach można spotkać miłość na całe życie. Warto zaznaczyć, że oficjalna premiera tego emocjonującego widowiska została zaplanowana na wiosnę 2027 roku w Polsacie.