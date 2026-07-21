Była żona Marcina Prokopa zadebiutuje w Polsacie. Poprowadzi nowy program randkowy

Maria Prokop poprowadzi nowy program Polsatu "Wielka Miłość w Małym Mieście"

Wielkimi krokami zbliża się premiera wyczekiwanej produkcji telewizji Polsat zatytułowanej „Wielka Miłość w Małym Mieście”. Przedstawiciele stacji oficjalnie potwierdzili, że główną twarzą tego formatu zostanie Maria Prokop. Sytuacja ta stanowi dla niej przełomowe wydarzenie w karierze zawodowej, ponieważ nigdy wcześniej nie miała okazji występować jako gospodyni programu telewizyjnego.

W ramach najnowszego reality show debiutująca prezenterka zajmie się wspieraniem samotnych osób, które postanowiły poszukać prawdziwego uczucia i trwałego związku. Do jej głównych obowiązków należeć będzie towarzyszenie bohaterom podczas przełomowych momentów ich życiowej drogi oraz służenie dobrą radą na każdym etapie poszukiwania drugiej połówki.

Kim jest Maria Prokop, nowa gwiazda stacji Polsat?

Nowa prezenterka od długiego czasu skupia się na pracy wymagającej bliskiego kontaktu z ludźmi oraz analizowania ich życiowych doświadczeń. Po kilkunastu latach spędzonych na budowaniu kariery w korporacji zdecydowała się na całkowitą zmianę swojej drogi zawodowej, stawiając na zajęcia gwarantujące jej bezpośrednie relacje z drugim człowiekiem.

Obecnie zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych treningów jogi, a także koordynuje specjalne wyjazdy i warsztaty dedykowane kobietom, jednocześnie prężnie rozwijając swoje zasięgi w mediach społecznościowych. Jak wielokrotnie zaznaczała, w życiu najbardziej ceni głębokie rozmowy z inspirującymi rozmówcami, autentyczne emocje oraz możliwość odkrywania fascynujących ludzkich losów.

Najbardziej poruszają mnie ludzie i ich historie. Wierzę w prawdziwą miłość, a ten program daje uczestnikom odwagę, by otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tej historii. To dla mnie wielka radość i nowe wyzwanie. Nie mogę doczekać się spotkań z uczestnikami. Chcę być dla nich wsparciem, dodawać im odwagi i razem z nimi przeżyć tę wyjątkową przygodę - mówi Maria.

Format Wielka Miłość w Małym Mieście to połączenie reality show i dokumentu

Świeży format przygotowywany przez telewizję Polsat zdecydowanie odbiega od tradycyjnych programów randkowych znanych z innych stacji. Produkcja „Wielka Miłość w Małym Mieście” stanowić będzie unikalną mieszankę klasycznego reality show z intymnym dokumentem obyczajowym, przybliżając widzom perypetie osób spragnionych bliskości i zrozumienia ze strony wymarzonego partnera. Uczestnicy pochodzący z mniejszych ośrodków miejskich spróbują przełamać własne bariery w budowaniu relacji, aby sprawdzić, czy w ich rodzinnych stronach można spotkać miłość na całe życie. Warto zaznaczyć, że oficjalna premiera tego emocjonującego widowiska została zaplanowana na wiosnę 2027 roku w Polsacie.